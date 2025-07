El tándem Aguirre-Amor lleva a México a ganar la Copa Oro

En una noche vibrante en el NRG Stadium de Houston, Texas, la selección mexicana de Javier Aguirre y su fiel escudero, el mallorquín Toni Amor, se coronó campeona de la Copa Oro 2025 al derrotar 2-1 a Estados Unidos en una final épica del Clásico de la Concacaf. Este triunfo, que marcó la decimotercera corona de México en el torneo, consolidó el dominio azteca en la región y reafirmó la maestría táctica de Aguirre, acompañado por el trabajo estratégico de su segundo entrenador, Toni Amor, en un partido que quedará grabado en la memoria de la afición mexicana.

El encuentro comenzó con un balde de agua fría para el Tri. Apenas al minuto 4, Chris Richards, central del Crystal Palace, adelantó a los estadounidenses con un contundente cabezazo tras un centro preciso, silenciando momentáneamente a la marea verde que llenó las gradas del estadio. El equipo de Mauricio Pochettino, a pesar de contar con una alineación mermada por la ausencia de figuras como Christian Pulisic y Weston McKennie, mostró un arranque sólido, aprovechando la velocidad de Malik Tillman y la solidez defensiva de Tyler Adams. Sin embargo, México, bajo la batuta de Aguirre y Amor, no se descompuso.

