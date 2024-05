‘Sueños de libertad’, capítulo 54: Marta queda con Fina para viajar a Madrid

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 53 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús ha empezado una investigación respecto a su paternidad. Todo ello mientras Luis ha querido poner ciertos límites en su relación con Luz antes de que sea demasiado tarde.

Jesús, cegado por la rabia, cree que Valentín abusó de su mujer: «¡Estaba obsesionado con ella!» 💥#SueñosDeLibertad https://t.co/k9P94MZKGf ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 9, 2024

Marta opta por seguir, al pie de la letra, todas y cada una de las advertencias de Damián. Es por eso que decide dar un paso más allá con Jaime. En cuanto a Digna, vemos que no puede evitar preocuparse por la relación entre Fina e Isidro, sobre todo ahora que él tiene serios y graves problemas de salud.

Joaquín ha tomado la firme decisión de afianzar su relación con el nuevo operario, Gonzalo, mientras que Luz se sincera como nunca antes con Damián ante el posible regreso definitivo de Jaime. En cuanto a Claudia, vemos cómo tiene muchísimos miedos por su embarazo. Sobre todo porque es hijo de Tasio.

Avance de #SueñosDeLibertad: Fina y Marta se enteran de que Jaime está al corriente de su apartamento en Madrid, ¿qué pasará? 😱💥 https://t.co/JErp8YX0k3 ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 9, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 54 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo, ahora que sabe la verdad, Jesús ha empezado a tratar de forma diferente a Julia. Claudia se siente verdaderamente incapaz de dar a conocer su secreto, lo que provoca que esté empezando a alejarse de sus amigas.

En cuanto a Marta, decide quedar con Fina para ir a Madrid y dar rienda suelta a su amor, mientras que Tasio se ha propuesto dar el primer paso para investigar quién es, en realidad, su padre biológico. Gonzalo ha conseguido ganarse la confianza de la familia Merino, hasta tal punto que se muestra interesado por el lanzamiento de Anhelos de Mujer.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Digna ha descubierto que Isidro no se está cuidando, a pesar de la gravedad de su enfermedad. Es por eso que no tarda en enfrentarse a él. Todo ello mientras el chófer continúa enfadado con su hija.