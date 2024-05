‘Sueños de libertad’, capítulo 53: Luis toma una drástica decisión respecto a su relación con Luz

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 52 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús se muestra incapaz de aceptar el problema que padece, por su esterilidad. Además, lejos de que todo quede ahí, opta por evitar a Begoña por todos los medios. Todo ello mientras María decide pedir permiso para hacer el mercadillo en la fábrica.

🥺Claudia está tan angustiada con la situación que está viviendo que necesitaba un abrazo.

Su mayor apoyo está siendo la doctora Luz y lo necesita.😭 No te lo pierdas en #SueñosDeLibertad:

➡️https://t.co/QIJ4PwwFH7⬅️ pic.twitter.com/vbbUcAswk8 — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 9, 2024

Joaquín, finalmente, ha conocido a Gonzalo, que resulta ser el hombre que se presenta para el puesto de trabajo como operario. Claudia, por su parte, siente muchísimo temor por el hecho de contar que está embarazada. Bajo ningún concepto debe saberlo nadie, ni mucho menos su madre o sus amigas.

Damián intenta por todos los medios de entender el motivo por el que el matrimonio de Marta y Jaime no funciona. Tasio, por su parte, se siente tremendamente preocupado puesto que su objetivo no es otro que saber quién es su padre biológico. Es más que evidente que no va a parar hasta descubrirlo.

Esta tarde en #SueñosDeLibertad: Jesús, totalmente devastado tras confirmar que es estéril y que Julia no es hija suya. 😱 ¿Cómo lo superará? 💥 https://t.co/KKyxlFvwdy ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 9, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 53 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús ha tomado la firme decisión de comenzar una investigación respecto a su paternidad. En cuanto a Luis, ha optado por poner ciertos límites a su relación con Luz, antes de que todo se complique aún más.

Siguiendo las advertencias de Damián, Marta se dispone a dar un paso más allá con Jaime, mientras que Digna no puede evitar preocuparse, y mucho, por la relación entre Isidro y Fina. Especialmente ahora que él tiene serios problemas de salud. Además, Joaquín opta por afianzar su relación con el nuevo operario, que no es otro que Gonzalo.

Lejos de que todo quede ahí, Luz se sincera con Damián respecto al posible regreso definitivo de Jaime, mientras que Claudia tiene cada vez más miedo por su embarazo. Sobre todo porque ese hijo es de Tasio. Gaspar está dispuesto a todo por proteger la colonia tras la oleada de atracos, mientras que María teme no estar a la altura con el mercadillo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.