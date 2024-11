‘Sueños de libertad’: Antena 3 cancela la emisión del capítulo de hoy, lunes 4 de noviembre

El pasado martes 29 de octubre, el país entero se paralizó. Y todo como consecuencia de una DANA que arrasó por completo varias zonas de la Comunidad Valenciana, así como Castilla-La Mancha. Un auténtico desastre natural sin precedentes, que ya se ha cobrado la vida de más de 200 personas. Desde que sucedieron los hechos, los servicios informativos de España han optado por dar a conocer a los espectadores la última hora de lo que está sucediendo en las zonas afectadas. Por si fuera poco, están dándoles voz para hacer saber al resto de la población sus historias y qué necesitan para poder limpiar las calles, repletas de lodo y coches destrozados, pero también desvelar qué elementos requieren como son agua potable, leche, mantas, escobones y botas de agua, entre otras tantas cuestiones. Dadas las circunstancias, y ante la gravedad de la situación, Antena 3 ha vuelto a tomar una firme decisión respecto a Sueños de libertad.

¿En qué consiste, exactamente? En cancelar la emisión de un nuevo episodio, concretamente el capítulo 177. No es la primera vez que la cadena principal de Atresmedia hace diversas modificaciones en su parrilla televisiva como consecuencia de la DANA. Y es que, el pasado miércoles 30 de octubre, también se optó por prescindir de la serie diaria protagonizada por Alain Hernández y Natalia Sánchez. El objetivo era claro: dejar ese espacio a Y ahora Sonsoles para ofrecer la última hora sobre las consecuencias de esta DANA y cómo está evolucionando la situación, prácticamente una semana después de los hechos. Sin duda, estamos ante un desastre natural que ha afectado de lleno a albaceteños y valencianos, pero también está causando una enorme conmoción en miles de personas en todo el país. Todas ellas se están volcando al máximo para hacer llegar a los pueblos afectados todo aquello que necesitan para subsistir y tratar de empezar de cero.

Recordemos que muchísimas son las personas que han perdido todo, incluidas sus vidas. Por lo tanto, Sonsoles Ónega y el resto de su equipo vuelven a desplazarse hasta la zona cero de esta DANA. Así pues, es importante destacar que no solamente ocupará el espacio de emisión de Sueños de libertad, sino también el de Pasapalabra. Roberto Leal, los dos concursantes y los cuatro invitados harán un parón para dejar paso a la actualidad que, en estos casos, ¡manda!

¿Qué ocurrió en el capítulo 176 de Sueños de libertad que se emitió el viernes?

Los espectadores pudieron ser testigos de cómo Digna ha hecho una confesión verdaderamente impactante a Joaquín. Andrés, por su parte, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para echar en cara a María la forma en la que está actuando con Julia. Por su parte, Gaspar ha recibido otra carta por lo que decide comunicárselo a Tasio.

Isidro y Fina tienen en cuenta los esfuerzos que está haciendo Damián por recuperar a su hija mientras que Tasio ha tomado la firme decisión de sincerarse como nunca con Carmen respecto a las inseguridades que siente por su nuevo puesto de trabajo. A pesar de que lo ha intentado con todas sus fuerzas, es algo que no puede evitar.

Don Pedro y Digna, finalmente, han empezado a entenderse. Así pues, ella ha querido advertirle de que las intenciones de Jesús con él no son nada buenas. María y Andrés se quedan impactados al darse cuenta de que no les queda otra opción que aparentar ser la pareja perfecta frente a Víctor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.