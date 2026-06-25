Una streamer se salva en directo de los terremotos de Venezuela: «Tembló durísimo, me tengo que ir»

Lo que iba a ser una tarde más de directo terminó convirtiéndose en un momento de auténtico pánico. La streamer venezolana Gabriella Suárez, conocida en redes como Feirlygab, vivió en primera persona el susto de su vida cuando dos terremotos sacudieron Venezuela justo mientras estaba retransmitiendo en directo ante miles de seguidores. El vídeo de su reacción no ha tardado en hacerse viral y circula ya por todas las redes sociales, donde sus fans se han volcado en mostrarle su apoyo y en preguntar por su estado.

La creadora de contenido se encontraba transmitiendo desde Twitch, jugando tranquilamente a Minecraft, cuando comenzaron los movimientos en su habitación. En cuestión de segundos, la situación se volvió crítica: la joven vio cómo todos los objetos a su alrededor empezaban a moverse. Presa del miedo, Feirlygab reaccionó en directo con un nervioso «está temblando», mezclando el inglés y el español, antes de salir huyendo del lugar desde el que retransmite. «Mierda, tembló durísimo, me tengo que ir», esas fueron las últimas palabras antes de marcharse corriendo. El terror en su voz quedó grabado y es precisamente esa secuencia la que se ha difundido masivamente en internet. Con ella ya fuera de su casa buscando un refugio, el directo ha seguido en la red, por lo que el vídeo queda como testimonio de lo ocurrido en el país.

El mensaje de Feirlygab tras el susto

Una vez pasado el peligro, la streamer recurrió a su cuenta de X para informar de la situación. En sus mensajes alertó de que se estaban reportando edificios dañados y mostró su deseo de que todo el mundo estuviera a salvo en el país.

Consciente de la preocupación que había generado entre sus miles de seguidores, la joven compartió además una historia para confirmar que se encontraba bien. Aseguró que el terremoto se había sentido con muchísima fuerza, pero que por su zona todo estaba en orden, y pidió a sus fans que se cuidaran mucho.

La creadora también advirtió de que la situación había dejado problemas de cobertura y cortes de electricidad, en un mensaje en el que volvió a desear que todos sus compatriotas estuvieran a salvo tras un episodio que calificó de impactante.

Qué se sabe del seísmo

Según la información oficial, este miércoles se registraron dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7.5, de acuerdo con el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que el primer movimiento, reportado en un inicio con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del de 7.5 tras analizar los registros. Ambos temblores conformaron lo que los expertos denominan un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud se producen con escasos segundos de diferencia en la misma zona.

A la hora de publicar este artículo hay que contar más de 150 muertos y casi 1.000 heridos. Por desgracia, se espera que esos números crezcan con el paso de las horas mientras el trabajo de los servicios de rescate continúe en una situación de extrema urgencia, por lo que las primeras horas son vitales para encontrar supervivientes entre los escombros.

¿Quién es Feirlygab?

Gabriella Suárez, Feirlygab, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido y streamers más influyentes de Venezuela, gracias a su fuerte presencia en plataformas como Twitch y TikTok.

Su contenido gira principalmente en torno a las emisiones en directo de videojuegos, en las que destaca por su participación activa en algunos de los servidores más populares de la comunidad. Su cercanía con la audiencia explica la enorme oleada de mensajes de apoyo que ha recibido tras el susto vivido durante el terremoto.

Vídeo del momento en el que la streamer Feirlygab vive los dos terremotos de Venezuela en pleno directo:

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