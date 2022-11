Steisy se sincera sobre su relación con Pablo Pisa: “Lo estoy pasando fatal”

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Steisy se convirtió en una de las protagonistas de la noche, tras haber sido la última expulsada del reality. La ex concursante tuvo que hacer frente a todas las polémicas surgidas durante su paso por el concurso, y también a las preguntas sobre su relación con Pablo Pisa.

La ex concursante se sinceró sobre el punto en el que se encuentra su relación tras su paso por el reality: «Veo estos vídeos y lo que más me importa es Pablo. Me da bastante vergüenza verlos pero sobre todo lo que me preocupa es el dolor que le provoca a Pablo, porque para mí no significó mucho».

«Lo estoy pasando fatal, me queda mucho trabajo por delante con Pablo. No confía en mí como antes», señaló la ex concursante. «Le he fallado y le he decepcionado, pero a pesar de todo eso nunca he tenido dudas de que estoy profundamente enamorada de mi pareja».

«Me he pasado de la raya, se me ha ido la pinza y no tengo justificación. Haré todo lo posible para que jamás me pase lo mismo, estoy súper arrepentida», dijo Steisy sin poder evitar romperse, mientras Pablo la miraba desde la otra esquina del plató.

Mirando a su pareja, la ex concursante expresó que: «sabe como soy pero él y yo tenemos una relación cerrada. No he estado a la altura de la relación y de ti, soy consciente. Asumo toda mi culpa, no puedo hacer otra cosa que pedir perdón».

Por otro lado, Steisy compartió con Carlos Sobera que ahora mismo su único objetivo es: «Tengo bastante ahora con volver a enamorar a Pablo y que vuelva a confiar en mí. Amo a mi pareja y le quiero mucho y quiero darle gracias a todos los colaboradores por haber tratado a Pablo con tanto respeto y con tanto cariño en este tema y sobre todo a ti porque me han dicho que chapó», le dijo al presentador.