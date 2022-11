Steisy: misteriosas indicaciones a Pablo Pisa para llevar a cabo un plan desde el exterior

Como cada domingo, el debate de Pesadilla en el paraíso regresó una noche más a la pequeña pantalla y esta vez lo hizo con un programa que no dejó indiferente a nadie, especialmente, a Steisy. Tras vivir una de las semanas más complicadas del concurso, la andaluza recibió una gran sorpresa por parte de todos sus seres queridos.

Pero, no fue lo único. La participante también tuvo la oportunidad de hablar con su pareja, Pablo Pisa, a quien no dudó en recordarle cuánto le quería. El joven, por su parte, aprovechó su conexión en directo con ella para darle un consejo. “Tienes que ser más inteligente”, le recomendaba. “Te pegas unos berrinches de coj****, no puedes ser así. Tienes que disfrutar el tiempo que te quede. Estás todo el día peleando. Pásatelo bien y relájate un poquito”, agregó.

Eso sí, Steisy no quería finalizar la conversación con su novio sin dejarle claro cuál es su plan para salvarse de la nominación, pues tiene que quedarse “como sea”. Al respecto le dijo: “Tienes que cortar la Gran Vía, tienes que llamar a todos los fans, vamos a sortear viajes”.

Y es que, Steisy está dispuesta a todo con tal de quedarse en Pesadilla en el paraíso hasta el final, cueste lo que le cueste. “¿Te acuerdas de que vendo bragas usadas? Pues ya no las vendo, las regalamos. Si me votan, bragas para todo el mundo. Habla con Cristiano Ronaldo, haz lo que sea, contrata relaciones públicas, todo lo que se te ocurra”, añadió.

Un plan que Pablo Pisa entendió muy bien y que intentará ejecutar lo mejor que pueda. El resultado de esta estrategia se comprobará en la próxima gala del reality, donde las cosas están cada vez más intensas entre los concursantes.