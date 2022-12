El pasado martes 20 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrir sus puertas para presentarnos a nuevos comensales que llegaban con ganas de encontrar el amor. Dos de los protagonistas de la noche fueron Sonia y Carlos.

La primera en llegar a First Dates fue ella, y lo hizo con una idea clara de volver a encontrar el amor. Eso sí, el afortunado tenía un enorme reto que superar: “Ser mejor que mi Víctor Manuel”. Elsa Anka se quedó sorprendida, por lo que no tardó en preguntar si se refería al marido de Ana Belén.

La comensal fue honesta: “No, es mi vibrador. Le quiero, le tengo desde hace tres años, desde que me separé”. Lejos de que todo quede ahí, Sonia aseguró que “amo Tik Tok porque me sacó de la tristeza y me devolvió la ilusión”. En cuanto a su profesión, no solamente trabaja como cajera en un supermercado sino que también envía croquetas a domicilio.

Un soltero que no habla inglés y una pareja más que conocida ❤️ Las parejas de #FirstDates20D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/rsE7FO6eiJ — First Dates (@firstdates_tv) December 20, 2022

Su cita para esa noche fue Carlos, que llegó a First Dates teniendo muy claro lo que quería en una mujer: “Quiero a una persona activa sexualmente y que esté dándolo todo en todo momento, y a la que no le tengas que decir ponte así o haz esto”, reconoció. Una vez en la mesa, el comensal explicó a Sonia que no solamente era camarero, sino también profesor de cocina macrobiótica.

Ella reconoció que no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando: “Voy a quedar de paletilla, pero es lo que hay”. La pareja no tardó en hablar de sexo. Momento en el que Sonia reconoció que, para ella, era algo realmente fundamental en una pareja. Además, aseguró que todavía no había encontrado a un hombre que le siguiera el ritmo y le satisficiera como “su Víctor Manuel”.

Carlos se quedó en shock al saber que su cita tenía un vibrador: “Entonces, ¿qué has venido a buscar en First Dates?”, le preguntó. En la decisión final, ninguno de los dos quería tener una segunda cita. “Es que es una mujer hiperactiva y no me ha dejado ni hablar”, se quejó el leonés. En esta ocasión, en el programa de Cuatro, ¡el amor no ha triunfado!