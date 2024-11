First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional. Es por eso que cada vez son más las personas solteras que no dudan en acercarse al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega, los espectadores pudieron conocer a Javier, un empresario toledano de 35 años que confesó haber sido siempre un mujeriego. A pesar de tener grandes dotes a la hora de ligar, eso es algo que le ha jugado malas pasadas con sus parejas: «Cuando era joven fui un truhan pero ya llevo unos años que soy una persona bastante equilibrada y tranquila», confesó a Carlos Sobera a su llegada al restaurante del programa.

Lejos de que todo quede ahí, el comensal continuó definiéndose: «Soy cariñoso, romántico, tradicional y caballero. Creo que quedamos tres en España, que somos Bertín Osborne, Julio Iglesias y yo». A pesar de su etapa como conquistador, Javier reconoce que su objetivo es asentar la cabeza y disfrutar de una relación sentimental sana. Su cita para esa noche era Lola, una charcutera de Fuenlabrada (Madrid), de 32 años, que le ha fascinado nada más verla. Ella tampoco se quedó atrás: «Me parece un chico muy guapo». Tras intercambiar unas primeras palabras, no tardaron en darse cuenta de que tenían algo en común, y era su pasión por la comida. Fue entonces cuando Javier aprovechó para hacerle saber que era propietario de un restaurante: «Estoy allí todo el día, me gusta mucho. Hacemos cocina fusión, te iba a gustar». Ella estuvo de acuerdo: «Seguramente, porque a mí comer me encanta».

El toledano, por su parte, fue más allá: «Comer y pasar buenos ratos es lo mejor que hay». No quiso dejar de mencionar las largas jornadas de trabajo que tenía, algo que podría llegar a ser un inconveniente en una relación. A pesar de lo que él pudo llegar a imaginar, la soltera reconoció que no tenía ningún problema con eso.

Lejos de que todo quede ahí, Javier hizo saber a su cita que una de sus grandes pasiones son los toros. Ella fue honesta: «Nunca he ido. Es algo que no me molesta, pero yo respeto todo». Fue entonces cuando el comensal le hizo una propuesta: «Yo si quieres un día te llevo a ver qué te parece. Si no te gusta, sigo yendo solo». Lola no tardó en llegar a una conclusión: «Me preocupa que sea un psicópata, pero que sea taurino, no».

La cita iba avanzando, y los dos comensales se daban cuenta de que tenían muchas cosas en común pero que, además, tenían una enorme complicidad. Es más, la de Fuenlabrada no pudo evitar reírse al descubrir que su cita era incapaz de acudir al cine solo por el qué dirán. Él llegó a una conclusión: «Sería un buen plan que ella viniera a mi restaurante a comer mis hamburguesas y al cine conmigo». En la decisión final de First Dates, como era de esperar, ambos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión.