Un soltero de ‘First Dates’ no puede evitar entrar en pánico al descubrir el estado civil de su cita

Las emociones están aseguradas en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en una de las opciones favoritas de nuestros solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde dos participantes, que no se conocen de nada, tienen una cita. Pues, los solteros son emparejados tras realizar un test de compatibilidad. Por ello, de esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Ihor, un pianista profesional ucraniano de 37 años, afincado en Madrid. Asimismo, el comensal señaló que estaba cumpliendo su sueño de dedicarse al piano. Pues, además, ser un «chico gay» hace 15 años en la Ucrania profunda no era nada fácil.

«Por la simple razón de que no hay referentes», explicó al equipo de Cuatro. Por otro lado, a nivel sentimental, el participante aterrizó en el formato en busca de un hombre «sincero, optimista» y con el que compartir sus hobbies. Fue entonces cuando, minutos después, llegó el hombre que se convertiría en su cita: José Luis. El murciano, de 33 años, se presentó en el programa señalando que le encanta jugar a juegos de mesa. «Tengo más de 70 juegos de mesa», dijo emocionado. Así pues, la primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, y los solteros lo dejaron claro.

«Es un chico alto, guapo… Me ha gustado», comentaba Ihor. «Me gustan mucho los ojos claros. No es lo más importante, pero me gusta sobre todo las miradas de los ojos claros», recalcaba el murciano. Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Un intercambio de palabras donde los comensales hablaron de diversos temas para poder descubrir si compartían algún gusto o afición. Fue así como José Luis descubrió que no compartía la pasión de Ihor por la música. «Soy arrítmico, incluso cantando no pillo las notas ni los tonos», confesó. Asimismo, el cine tampoco fue un punto en común entre ambos.

Mientras a José Luis le encantaba el terror, el pianista había decidido, hace mucho tiempo, no ver películas que «le dejen mal cuerpo». «A mí me encanta, yo veo terror desde que soy pequeño», le dijo el murciano. Pero, las diferencias no paraban de surgir durante la velada.

Ihor en First Dates: «Estoy separado, bueno de hecho estoy en proceso de divorcio»

En un momento determinado de la cita, José Luis comenzó a hablar de su pasión por los juegos. Pero, Ihor no pudo evitar mostrarse indiferente. «Me parece bastante tedioso. No tengo yo la paciencia, prefiero estar aprendiendo una sonata de Schubert», confesó. «Me gustaría compartirlo con alguien porque hay muchos juegos que no se pueden jugar solo», contaba José Luis.

Pero, fue al final de la cita cuando Ihor realizó una confesión que dejaría al murciano sin palabras. «Estoy separado, bueno de hecho estoy en proceso de divorcio. Es muy gracioso», le dijo el participante. «Sí, es muy gracioso, sobre todo, para mí», replicaba José Luis. «Tú eres la otra», le decía en modo broma Ihor. Al concluir el encuentro, y a pesar de sus numerosas diferencias, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates.