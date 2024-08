First Dates ha sido una de las apuestas más acertadas de Mediaset España, de eso no cabe duda. El éxito del show de citas a ciegas ha conquistado a la audiencia de tal manera que, recientemente, ha presentado en Telecinco su nuevo formato: First Dates Hotel.

Mientras algunos solteros se conocen en unas lujosas vacaciones, otros prefieren hacerlo en el mítico restaurante del amor de Cuatro. Una de ellos fue Eva, una soltera canaria, de 26 años, que llegó al local junto a su querido saxofón. «Empecé a tocar el saxo por Los Simpsons y de forma autodidacta. Cuando vi que llegué a mi tope, me puse a dar clases con un profesor», dijo en su presentación.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

La cita de Eva fue Gregorio, un soltero italiano, de 27 años, que se quedó de piedra al ver a la canaria. El participante no podía comprender cómo lo habían emparejado con una mujer tan bella. De hecho, fue tal su estupefacción, que apenas pudo articular palabra de lo nervioso que estaba. «No me esperaba esto», comentaba.

Eva, sorprendida por la reacción de su cita, intentó calmarlo. «No te pongas nervioso», le dijo mientras le daba aire con la mano. «No es posible una mujer tan guapa y con esa sonrisa…es demasiado. Es una criatura maravillosa», comentó el joven.

Tras calmar los nervios de Gregorio, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Allí, ambos hablaron de diversos temas y descubrieron la bonita sintonía que compartían. «Físicamente lo veo atractivo, ojos azules. Me gustan los guiris porque estoy cansada de lo que tengo alrededor y quiero algo diferente, algo que aporte», confesó ella.

Mientras los solteros hablaban de sus respectivas profesiones, la canaria le explicó que también se había dedicado al mundo del modelaje. Una serie de datos que no hacían sino dejar maravillado al italiano. «Eva es una chica encantadora, una leona con el pelo súper largo, la piel tan bonita…Parecía Cleopatra», afirmaba él.

Por otro lado, respecto al pasado amoroso, el soltero le contó que nunca había tenido una relación seria. Todas sus relaciones habían durado, como máximo, tres meses. Por ello, Gregorio busca a una mujer con la que disfrutar de la vida, por más de tres meses.

La decisión final de Gregorio y Eva en First Dates

«Ojalá algún día tenga algo serio. Me gustaría mucho viajar con una persona querida», confesó. «Cuando sabes que le gustas a un chico, pierde la emoción del cortejo, de qué le escribo, qué le digo…», comentó ella. Asimismo, y respecto a las relaciones íntimas, el soltero le explicó que era un hombre más conservador y tímido.

Un dato con el que no entusiasmó a la canaria. «Él es muy sumiso y a mi me gustan los que dan caña», comentó ella al equipo de Cuatro. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Gregorio no quería hacerse ilusiones, pero confesó que le gustaría seguir conociendo a Eva. Sin embargo, la joven no opinó lo mismo. Un rechazo con el que rompió el corazón del italiano.