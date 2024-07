Un soltero de ‘First Dates’ lanza un contundente reproche a su cita: «Para conocer a alguien…»

First Dates continúa su andadura en Cuatro. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a Jonás.

El soltero zaragozano, de 36 años, comentó en su presentación que se considera «del montón de los majos». A nivel sentimental, el participante ha vivido varios desengaños amorosos. Por ello, ahora, anda en busca de una persona con la que poder crecer a nivel personal.

«Me gustaría tener un amor para toda la vida, pero me he dado cuenta que eso no se lleva. Entonces igual debo ser algo más flexible», confesó. Minutos después llegó Félix, un argentino, de 42 años, que se considera todo un experto en relaciones íntimas. «Doy besos de amante. Si no doy buen sexo, no serviría de nada», dijo.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva, aunque Jonás confesó que le atraen más los hombre que sean «un poco más de gimnasio». Eso sí, si se trata de pedir un hombre en concreto, lo tuvo claro. «Más parecido a Miguel Ángel Silvestre, por pedir que no quede», señaló con humor.

La velada iba transcurriendo y Félix se estaba dando cuenta de un pequeño fallo de Jonás: es demasiado hablador. De hecho, casi no podía articular palabra. «Es atractivo, es lindo, pero es muy hablador. A mí me encanta hablar y charlar, pero bueno…», declaraba el argentino.

Jonás se define como persona a la que amas y odias, sin un término medio. Por su parte, Álvaro busca una chica que le ría las gracias 😬 Disfruta el preestreno de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/qelIe5lyF2 — mitele plus (@miteleplus) July 15, 2024

Los minutos pasaban y Jonás seguía sin parar de hablar. Por ello, Félix tuvo el presentimiento de que su cita no tenía ningún interés en él. Por lo tanto, le puso el punto sobre la íes. «Para conocer a alguien tienes que preguntar», le dijo a modo de indirecta.

Tras ello, comenzaron a hablar de su pasión por viajar. «A mí me gusta viajar, pero lo que no me gusta es el avión. No me da seguridad ninguna», aseveraba Jonás. «Muere más gente en coche que en avión», replicaba el argentino sin dar crédito.

Jonás en First Dates: «Los de Zaragoza somos muy bravos»

Por otro lado, respecto a las relaciones íntimas, ambos coincidieron en ser muy activos. Por su parte, el zaragozano confesaba que los chicos españoles «eran muy ardientes». Por ello, fue contundente con su afirmación. «No dudo de que el muchacho se sepa manejar, pero los de Zaragoza somos muy bravos», dijo.

Al concluir la velada, Jonás se excusó y dijo que no había realizado muchas preguntas porque quería evitar una situación incómoda por la otra parte. Una explicación que Félix no comprendió, por lo que le reiteró que «para conocer a alguien hay que preguntar». Al final, y a pesar de todo, ambos decidieron seguir conociéndose en una segunda cita.