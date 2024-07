En una primera cita un comentario puede aportar un punto de vista positivo del candidato o, por el contrario, sentenciarlo de la peor manera. Una situación que se pudo presenciar en First Dates durante la cita de Tristán, un joven filipino que ha tenido muchos problemas familiares por su condición sexual.

«Por la cultura y la religión que tienen, que es evangélica, por eso no me aceptan. En la familia de mi madre no hay gais, y en la de mi padre sí. Pero piensan que no voy a tener futuro siendo gay», le explicó a Carlos Sobera. Una historia de vida que dejó al comunicador vasco sin palabras.

Lejos de cerrarse al amor, Tristán continúa luchando por encontrar al hombre de su vida. De esta manera, el equipo de Cuatro le presentó a Epi, un técnico aeroespacial de 23 años que acudió al formato para encontrar a «un chico versátil». Pero, la primera impresión del chico respecto a su cita no fue la esperada. ¿El motivo? No siente atracción por los hombre de origen filipino.

«Prefiero argentinos o bolivianos», comentó en uno de los totales de First Dates. Aún así, ambos pasaron a la mesa con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún tipo de afición o gusto en común. Fue entonces cuando Tristán le contó el problema familiar que tiene por su condición sexual.

Escuchar la historia de vida de su cita provocó que Epi se animase a relatarle una experiencia sexual que tuvo en el pasado. «Tuve una historia de amor super trágica. Un chico de Albacete me gustó mucho y se convirtió en mi gymcrush (flechazo con un amigo del gimnasio)», comenzó explicando.

Epi en First Dates: «A él le estaban partiendo el culo cuatro tíos»

«Sentí que podría ser correspondido, que podría haber algo hasta que, de repente, va y me invita a una orgía», le dijo. Una confesión que dejó perplejo al soltero, y su reacción fue prueba de ello. «Mientras que mi corazón se partía en mil pedacitos, a él le estaban partiendo el culo cuatro tíos. Después de eso pensé que estaba cansado de los hombres», agregó.

Una experiencia de vida que sorprendió a Tristán, pero por la que no se quedó callado. «A mí también me salen mal las cosas. A mí solo me hablan viejos en las aplicaciones para ligar, pero eso no me gusta», le dijo. Una velada que fue transcurriendo a las mil maravillas, pero que los enfrentaría en la decisión final de First Dates.

A la pregunta del equipo de si tendrían una segunda cita, Tristán lo tuvo claro. «Me ha parecido un chico muy majo», señaló. Unas palabras con las que dejaba claro que estaba encantado con Epi y que le gustaría seguir conociéndolo fuera. Sin embargo, la primera impresión del técnico aeroespacial no desapareció. «No he sentido feeling», se justificó.