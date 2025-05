Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir, una noche más, con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros y solteras. Un encuentro televisivo en el que, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Fran. Un soltero de 40 años que se presentó en el programa de Cuatro como un agente logístico y profesor. En su tiempo libre baila Funky porque le ayuda a desconectar de la rutina. Por otro lado, a nivel sentimental, ha tenido tres parejas formales y luego personas esporádicas. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de su psicóloga, que le recomendó conocer a personas de manera diferente, se ha animado a vivir la experiencia del programa de Cuatro de primera mano. Así pues, respecto a lo que busca en su próxima pareja, tiene claro que quiere encontrar alguien con quien compartir humor y que, a ser posible, sea andaluz.

Ante esta petición, el equipo de First Dates le organizó una cita con José Antonio. El soltero, también de 40 años, se presentó como un profesor malagueño que ansía encontrar a su media naranja. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, Fran no dudó en manifestar la atracción que sentía por su cita. «Me encanta su mirada y sus líneas de expresión», dijo. Tras dirigirse hasta la mesa del restaurante, los comensales comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde, entre otros temas, Fran le contó su pasión por el baile. «Me parece maravilloso que la gente tenga aficiones donde se involucre la atención con lo físico», opinó José Antonio.

Al ver que su cita estaba muy interesado en sus aficiones, el participante se animó a contarle que antes practicaba bailes latinos, pero ahora se dedica a las acrobacias aéreas. «Dios mío. Yo hacía acrobacias de pequeño… Me ha encantado, ojalá pueda ir a verle algún día», señaló Fran con asombro.

Respecto al amor, Fran le contó que lleva tres años sin pareja. Cree que ya va siendo hora de volver a abrirse al amor, pero también quiere disfrutar del proceso. Tras ello, los solteros han hablado sobre la oreja en la que tiene colocada el pendiente que tienen. Pues, José, por su parte, ha confesado que se lo puso en el lugar donde asemejaban que era para los gays, hace años. «Es un acto reivindicativo», indicó.

La decisión final en ‘First Dates’

La velada de Fran y José Antonio ha marchado a las mil maravillas. Ambos han manifestado sentir una fuerte conexión por el otro, tanto a nivel personal como físico. Un conjunto de ingredientes que han dado forma a un encuentro donde las risas y la conversación no ha faltado. Pero, antes de regresar a casa, los comensales tuvieron que enfrentarse a la decisión final de First Dates.

Fran manifestó haber sentido una gran química con José Antonio, por lo que no dudó en decirse «sí» a una segunda cita. Sin embargo, y para sorpresa de todos, José Antonio no opinó lo mismo. El participante no quiso seguir conociendo a su cita debido a que sentía que le faltaba esa chispa.