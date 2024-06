First Dates volvió, una noche más, al prime time de Cuatro. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera presentó a Francis y Lorena, madre e hija que acudieron en busca de un nuevo amor. Una experiencia conjunta con la que no dejaron indiferente a nadie.

Mientras Francis se sentaba en mesa a la espera de su cita, Lorena se quedaba en la barra para conocer al soltero que conocería a su madre. La primera impresión la tendría la soltera de 41 años, un pequeño secreto que nunca se llegó a imaginar Salva.

Lorena llega desde Valencia con su madre Francis. Su cita es Salvador, que se define como un galán frente a la vulgaridad, ¿serán lo que buscan ambos? 👥 Preestreno de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/SzT4Fz6mM1 — mitele plus (@miteleplus) June 3, 2024

El participante de 74 años es un joyero de Valencia que se presentó en el formato como una persona «educada» y «elegante». Pero, la sorpresa del comensal fue mayúscula al ver a Lorena a su espera. Pues, Salva creyó que ella era su cita ideal, pero nada más lejos de la realidad.

«¿Te han dicho alguna vez que tienes unos ojos preciosos?», le preguntó el soltero. Un intercambio de palabras con el que el participante ya comenzaba a demostrar su interés en la mujer que tenía frente a él, sin saber que ella era la hija de su cita.

«Le he encantado pero no pasa nada, yo ya me lo imaginaba. Le he debido de parecer un caramelito», comentó Lorena, con humor. Pero, Salva, a pesar de lo encantado que estaba con ella, no podía comprender que el equipo de Cuatro le hubiese emparejado con alguien tan joven.

Salva en First Dates: «Ya decía yo. Es una mujer, aparte de bellísima, muy joven»

«Yo te veo a ti bastante más joven que yo», le comentó él. «Cuando he visto a la chavala, una chica tan guapa con unos ojos preciosos… Pero me he quedado un poco decepcionado cuando me ha dicho que tenía 41 años. Digo ‘aquí algo no está claro’», comentó Salva a las cámaras del programa.

Fue entonces cuando Carlos Sobera se acercó a ambos para explicarle la verdad a Salva. «Ya decía yo. Es una mujer, aparte de bellísima, muy joven», señaló el soltero, un poco decepcionado. Tras ello, el comensal conoció a Francis, su cita.

La velada de la pareja transcurrió a las mil maravillas, al igual que la de Lorena y su cita. De hecho, en un momento dado de la cena, se levantó para ir al baño con su madre y comentar cómo estaba yendo todo. Por su parte, Salvador se acercó al soltero que estaba cenando con Lorena para explicarle lo que le había pasada al llegar al restaurante.

«Esta chica me ha encantado», comentó José, la cita de Lorena. «Y a mí. A ver si le decimos a las camareras que nos pongan dos sillas y cenamos los cuatro», le respondió Salva. Al final del encuentro, ambas parejas estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates.