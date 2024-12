Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas de Cuatro ha recibido, recientemente, a su nueva tanda de solteros. Una aventura televisiva donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como José Luis, de 62 años. El empresario de Alicante se presentó en el formato asegurando que, a pesar de su edad, estaba en plena forma. «Tengo una energía que flipas. Me encanta ir de aquí para allá, bailar, montarme en un avión, en un barco…», dijo en su presentación. Lleva más de diez años sin pareja, por lo que ya tiene ganas de encontrar el amor. Pero, tiene muy claro que quiere una relación estable.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, José Luis tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera. Un intercambio de palabras donde le pidió una cosa al presentador. «Tiene que ser simpática, comunicativa y sobre todo buena persona», le dijo. Fue entonces cuando, minutos después, llegó su cita. Tere es una mujer, de 60 años, que es pensionista. La participantes es originaria de Valencia y se definió como una persona complicada. «Con 60 años no me gusta que me tomen el pelo y no me fío de todo el mundo», dijo en uno de los totales.

Completamente en alerta, Tere no pudo evitar mostrarse precavida a la hora de conocer a José Luis. «Eres muy guapa, eres preciosa», le dijo el soltero. «No me desagrada que me piropeen, pero es lo que escuchas todos los días», aseveraba ella. Minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta su mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, el soltero le contó a su cita cómo habían sido sus problemas económicos. «Tuve una cafetería tres años abierta. Me gasté 150.000 euros en la reforma y todos los meses pagaba 2.800 euros de alquiler al dueño en el barrio de Salamanca y no me fue bien. La tuve que cerrar. Perdí mucha pasta, 300.000 euros en tres años», confesó. «Un constructor me dejó a deber 300.000 euros, otro 200.000, luego los obreros también me robaron…», agregó.

Lejos de quedar ahí, José Luis le confesó que también había abierto algunos negocios con sus ex parejas. «He sido un cacho de pan toda mi vida y estoy cansado de que las mujeres se aprovechen de mis circunstancias. Estoy muy aburrido de ese tema», le dijo él. «No me gusta que me vacilen de dinero, yo no soy un monedero de nadie y me tira un poco para atrás eso», declaraba ella.

Tere sigue sin fiarse de José Luis: «No me fío que sepa cocinar»

Antes de pasar a la decisión final, el soltero le contó a Tere que era un auténtico chef. Pero, la soltera dudó su desempeño entre fogones. «No me fío que sepa cocinar, me lo tendría que demostrar y no con una tortilla de patatas», sentenciaba la soltera.

José Luis no dejaba de sorprender a su cita. De hecho, después de contarle que le gustaba cocinar, también le confesó ser un gran bailarín. Pero, para corroborar su punto, se lo demostró. «Me ha sorprendido porque era mentira. A mí me gusta mucho bailar y si la persona que estoy conociendo sabe, pues mucho mejor», confesaba Tere. Por ello, al final, ambos aceptaron seguir conociéndose en una segunda cita.