San Valentín ha llegado a First Dates por todo lo alto. El popular show de citas a ciegas está celebrando una de sus festividades anuales favoritas y para ello ha organizado una semana completa de sorpresas. Numerosas experiencias que han tenido la oportunidad de vivir participantes como Daniel. El soltero, de 29 años, es originario de Madrid y confesó en su presentación que sus dos grandes pasiones son la religión y la música. Respecto a su pasado amoroso, no había tenido mucha suerte. «Siempre me fijo en chicas lesbianas», explicaba.

El participante acudió al formato con el objetivo de conocer a una mujer agradable y con la que poder compartir sus aficiones. «Es importante tener la misma creencia religiosa porque eso une mucho», señaló al equipo de cámaras. Minutos después llegó Raquel, su cita. La joven, de 24 años, es una creadora de contenido que vive en Madrid y que también dejó claro que tenía dos pasiones. «La primera Dios y la segunda el sexo», dijo. Sin embargo, cabe señalar que no es la primera vez de la soltera en el programa de Cuatro. En su primer paso por el formato, la participante no logró conectar con su cita, por lo que ha decidido regresar para volver a probar suerte.

La primera impresión entre los concursantes ha sido muy positiva, sobre todo, al descubrir que ambos eran cristianos. Pero, Raquel no pudo evitar mostrarse un poco desanimada al ver que su cita no le atraía físicamente. «No me ha entrado por los ojos, pero tampoco me ha parecido feo, del montón bueno», confesó al equipo del programa.

Tras pasar a la mesa del restaurante para poder tener un poco más de privacidad, los participantes hablaron de su pasión por la religión y de lo difícil que es encontrar a gente joven con la misma vocación. «Es una desgracia porque lo jóvenes prefieren quedarse en casa y piensan que eso ya es suficiente», comentaba ella.

Pero, no era lo único en lo que coincidieron. La música también es una parte muy importante de sus vidas. «Yo estudio canto y también hago covers. Me he quedado impactada con tantas coincidencias», confesaba Raquel. Completamente emocionado al ver que tenían muchas similitudes, Daniel se animó a hablar de la astrología, otro tema que le apasiona.

La astrología se impone en la decisión final de la pareja

Sin embargo, el participante se llevó la mayor decepción de la noche al escuchar las palabras de Raquel. «Yo en su día fui tarotista, pero creo que es una prueba del enemigo, es el demonio. Cuando tu aceptas a Jesús en tu vida, el enemigo hace lo posible para que reniegues de él y una de las formas es creer en estas cosas», reconocía ella. «Me ha chocado», confesó él en privado.

Otro tema en salir a la luz fue el sexo. Pero, la comensal, que manifestó ser muy activa, se quedó de piedras al descubrir que Daniel nunca había tenido relaciones sexuales. «El sexo es creado por Dios y hay que hacerlo en pareja (…) Me llama la atención, eres excepcional», opinaba la soltera.

Al concluir el encuentro, la pareja de solteros lo tuvo claro. Raquel se negó a tener una segunda cita con Daniel debido a que no era el hombre fogoso que estaba buscando. Él, por su parte, tampoco quiso seguir conociéndola debido a su rechazo a la astrología. «No me molesta que no creas, pero que me hayas dicho que es el diablo…», sentenció el joven.