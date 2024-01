El restaurante de First Dates sigue buscando el amor para muchos solteros de nuestro país. Reúnen a dos solteros que pueden ser compatibles en una velada para compartir una cena a partir de la cual decidirán seguir conociéndose o tomar caminos separados. Muchas veces, aunque las citas, aunque a veces tengan cosas en común, no acaba de saltar la chispa, como es este caso.

Una de las protagonistas de esta historia es Alicia, de 33 años, que se compara con Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Además, ella se define a sí misma como alguien inconformista y vital y, que acude al programa para darse una oportunidad en el amor y tener una cita a ciegas en el restaurante del programa, donde se encontraría con Alberto.

El soltero ha llegado al programa con mucha calma y cordialidad, una actitud con la que ha afrontado la cita, algo que le ha provocado rechazo a Alicia, ya que ella acudía buscando algo más enérgico. «Su tono de voz me da un poco de sueño», le confesaba al equipo del programa. Ambos coincidían en algunos hobbies, como en el de viajar a sitios muy lejanos.

Aún así, parece que estas coincidencias no fueron suficientes, ya que ella aseguraba haberse aburrido en la cita, algo que fue crucial para la decisión final de la soltera. A la hora de tomar la decisión, Alberto le dijo a su cita que quería seguir conociéndola fuera del programa, algo que ella no compartía, ya que le rechazó: «Me pareces un chico super mono, super educado y majísimo pero me ha faltado feeling».

Alicia y Alberto no han terminado de congeniar. Por lo tanto, han tomado caminos separados tras una noche un poco aburrida para la soltera en el restaurante de First Dates, así que continuarán buscando el amor fuera del programa.