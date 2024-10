Nos encontramos en el ecuador de la semana y en First Dates continúan con su incansable labor de ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja ideal. Cada noche, nuevos solteros acuden al local de Cuatro con el objetivo de tener una cita con su potencial pareja perfecta. Un encuentro televisado que no quiso perderse Brenda, una soltera, de 30 años, que reside en Madrid. La participante se dedica al mundo de las redes sociales y al modelaje. Anda en busca de su media naranja, pero considera que una de las cosas más importantes en una relación sentimental es la sinceridad. Pues, admite que es un poco celosa y tóxica.

La soltera confesó que no cree al 100% en la fidelidad porque considera que el hombre siempre es muy activo sexualmente. «Seguro que la caga», señala. Aún así, Brenda tiene claro que necesita en su vida a un chico que le aporte estabilidad y que la cuide por encima de cualquier cosa. «Si yo me puedo dar una vida bien, obviamente quiero que el hombre que esté a mi lado también pueda», manifestó. Fue entonces cuando el programa le presentó a Rubén, su cita. El joven, de 30 años, es originario de Alicante y se presentó como una persona muy tranquila.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada para ambos. «Es una chica muy linda, alta y delicada», señaló el participante. Ella, por su parte, confesó que el chico también era su prototipo. «Me ha gustado su vibra y su energía. Físicamente también está muy bien», confesó.

La pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, y tras intercambiar varias palabras, el soltero le contó que era azafato de vuelo y que le encantaba viajar. Un detalle que a Brenda le gustó mucho. «Por ahora está aprobado», le dijo al equipo de cámaras.

La velada iba avanzando y la pareja de solteros comenzaba a tener cada vez más confianza. Por ello, y lejos de ocultarlo, Brenda se sinceró con Rubén. «¿Te importa que esté ‘tan tuneada’?», le preguntó. Una cuestión que realizó en relación a sus operaciones estéticas. «Me he hecho la nariz, los pechos y un poquito de ácido en los labios», le dijo.

Rubén, lejos de mostrarse reacio, fue honesto y le confesó que no le importaba nada. «¡Qué bien!», exclamó. Posteriormente, el soltero le preguntó a su cita lo que opinaba de las relaciones a distancia. «Yo lo he intentado, pero es complicado. Tienes que confiar en tu pareja y yo soy muy celosa y tóxica», confesó.

La decisión final de First Dates

La sinceridad de Brenda provocó las risas en el soltero. «Por lo menos lo admites, me encanta», confesó. Al final, y al concluir la velada, los participantes tuvieron que decidir si querían seguir conociéndose o no. La soltera, sin pensárselo dos veces, fue la primera en responder. «Me caíste muy bien, me transmites muy buena vibra y me parece una persona muy noble», dijo.

Rubén, por su parte, opinó lo mismo. «Me pareces una chica muy guapa. Tenemos mucho en común y se puede tener una conversación contigo», le dijo. Un rotundo sí a una segunda cita con el que dejaron claro que el equipo de First Dates había vuelto a hacer ‘match’.