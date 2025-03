Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a ayudar en todo lo posible a sus participantes. El popular show de citas de Cuatro se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a solteras como María. La participante se presentó como una estudiante de psicología a la que le gusta viajar, bailar y las nuevas tecnologías. Una serie de gustos que le relató a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirla a su llegada.

Mientras María esperaba al hombre que se convertiría en su cita, le contó al presentador del formato que sigue todos los consejos que le da la inteligencia artificial (IA). Una confesión con la que no dejó indiferente al comunicador vasco. Posteriormente, Lázaro, un estudiante de ingeniera forestal, amante de la fiesta y de la buena vida, llegó al local del amor. Un primer encuentro entre la pareja de solteros que fue bastante positivo para ambos, y así lo manifestaron. «Me ha sorprendido. Viste muy bien. Eso me llama la atención», comentó ella. «No está mal. Está muy bien. De cuerpo está muy bien», señaló él.

Los comensales aceptaron seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta la mesa del restaurante de First Dates. Un encuentro donde hablaron de diversos temas para descubrir si compartían gustos en común o no. Sin embargo, la conversación experimentó un giro complicado cuando, de un momento a otro, comenzaron a hablar de la inmigración.

«Se debería regular. No podemos dejar entrar a todo el mundo. No somos una ONG. A mí, por ejemplo, nadie me ayuda», empezó Lázaro. Unas palabras que María respondió de manera contundente. «Soy migrante, vengo de Colombia. Es un tema delicado. De cierta forma hay que regularizarla, pero no juzgo a las personas que vienen y se quedan», señaló ella.

«Es un tema peliagudo», espetó el soltero. Pues, Lázaro ya comenzaba a sentir cierta tensión en el ambiente. Pero, lejos de dejar el tema ahí, continuaron. «La migración es un tema complicado. No es fácil», explicó María. «Hay muchos chicos que no tienen bien informado el tema, que dicen que el Gobierno les da dinero… Muy pocos saben», agregó.

La decisión final de ‘First Dates’

Sin embargo, por mucho que Lázaro intentó mantenerse al margen, no pudo evitar manifestar su desacuerdo con ella. «Hay algunos que le dan pagas. 700 euros al mes», espetó él, molesto. «Cambiemos de tema», zanjó la colombiana. Y es que, como siguiesen hablando del mismo tema, la cita podría terminar muy mal.

Afortunadamente, ambos lograron cambiar el rumbo de la conversación de manera acertada. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. Eso sí, antes de dar su decisión, María consultó a la inteligencia artificial. De esta manera, y tras un «sí» por parte de la IA, ambos solteros aceptaron tener una segunda cita fuera del programa.