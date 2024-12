El 2024 ha sido un año repleto de emociones para el equipo de First Dates. Durante estos meses, han sido muchos los solteros que han apostado por vivir su romance televisivo de la mano del programa de Cuatro. En ocasiones, los comensales emparejados vuelven a casa junto a su potencial media naranja, pero hay veces en las que la cita no termina tan bien. Sea como sea, y a pesar de ello, Jesús ha querido vivir la experiencia de primera mano. Una aventura donde el soltero, de 60 años, se presentó señalando que había nacido en la provincia de Cádiz, pero había vivido en Alemania durante 50 años.

El participante acudió al restaurante del amor con el objetivo de encontrar a su chica perfecta. Pues, según él, a su edad es muy difícil encontrar el amor. «Todas las historias que tenemos a nuestra edad tienen mochila del pasado y hay que vivir en el presente», dijo de manera contundente. Asimismo, y debido a que fue el primero en llegar al local, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. Un intercambio de palabras donde le habló al comunicador de su gran pasión por los coches. «Tengo un Porsche y un Audi R8», señaló. «Te gusta la velocidad», dijo el presentador, muy sorprendido.

Minutos después llegó su cita, que era Mary. La malagueña, de 56 años, se presentó como una fiel seguidora de todo lo relacionado con las relaciones públicas. «Hablar idiomas es lo que te hace crecer y en el contacto de cliente a cliente me siento segura», contaba. «Yo con una española no he estado nunca, no sé cómo será», comentaba él al equipo de Cuatro.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, ambos coincidieron en que habían visto mucho mundo. Por ello, no dudaron en dirigirse a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. «Somos muy cercanos y la calidad de vida, esa calidad de vida la hay solo en Andalucía», comentó ella.

La velada fue transcurriendo y la complicidad entre la pareja de solteros iba en aumento. Por ello, Jesús quiso saber el motivo por el que Mary no había encontrado a su pareja ideal. «He tenido parejas, pero el problema ha sido la distancia (…) Soy una chica de parejas largas, me encanta cuidar a mi pareja y soy fiel», le explicó.

Mary a su cita de First Dates: «Vamos a conocernos primero que te puedes llevar un palo»

Mary le contó a su cita que una de sus mayores ilusiones era volver a pasar por el altar. Una confesión que Jesús aprovechó para realizarle una propuesta inesperada. «¿Cuándo nos casamos?», le preguntó. Una cuestión que dejó a la soltera completamente estupefacta.

De hecho, fue tal el asombro de Mary que no logró articular palabra. Por ello, el soltero intentó aliviar la tensión del momento asegurándole que era una broma. «Me he quedado en shock. Vamos a conocernos primero que te puedes llevar un palo», señaló la malagueña.

«Perdón, pero eres preciosa», le decía él. «No me lo digas que me voy a poner roja», comentó entre risas ella. Al final de la cita, ambos tomaron decisiones diferentes. Mientras el soltero sí quiso seguir conociendo a Mary, ella confesó que no lo veía como su futura pareja. «He estado muy a gusto contigo, pero me ha faltado ese calor, cariño… Como amigos sí, pero como pareja no», sentenció antes de abandonar First Dates.