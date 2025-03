No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. El pasado jueves 20 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Pedro, un jubilado de 71 años que confesó haber dedicado gran parte de su vida al culturismo. Entre otras tantas cuestiones, en su presentación, el comensal reconoció que era un hombre tremendamente cariñoso: «Cuando quiero a una persona, se lo doy todo». Lejos de que todo quede ahí, el soltero dejó completamente descolocado a Carlos Sobera cuando le hizo una impresionante e inesperada confesión.

Y es que no tuvo reparos a la hora de dar a conocer que su gran compañero de vida fue un chimpancé, que le acompañó durante años. Lejos de que todo quede ahí, Pedro explicó que su visita al programa que se emite en Cuatro se debe a que tiene muchísimas ganas de encontrar a una mujer que, entre otras cuestiones, mire por él. Su cita para esa noche era Carmen, una soltera de 72 años que no dudó un solo segundo en desvelar que se consideraba una mujer «muy activa». A pesar de que llegó con muchas ganas e ilusión al restaurante más famoso de la televisión, todo se esfumó en cuanto conoció a Pedro. De hecho, hizo una mueca que no pasó desapercibida para el presentador de First Dates. «Me he desilusionado. Cuando lo he visto, me he echado para atrás», confesó ante las cámaras del programa.

Lejos de que todo quede ahí, Carmen fue mucho más allá: «Me están dando taquicardias, me he quedado sin habla. Yo quería un hombre más grandote». Poco después, Carlos Sobera los acompañó hasta la mesa que tenían reservada para comenzar a disfrutar de la velada. Inevitablemente, en todo momento, la soltera se mostró tremendamente incómoda.

Es más, ante las cámaras de First Dates, no dejó en ningún momento de criticar al soltero: «Me considero una mujer que… valgo para tener un hombre mejor. Entonces, la decepción ha sido esa, que me ha dado un bajón al verle». Todo ello mientras Pedro trataba de rebajar la tensión que había en la cita, haciéndole saber que no pasaba absolutamente nada si ella no se sentía atraída por él.

Lejos de que todo quede ahí, Carmen quiso aprovechar su visita al programa para dejar la puerta abierta a regresar. Eso sí, fue muy clara con su petición: «Quiero un macizo y no un viejecito». En la decisión final de First Dates, él echó en cara a la soltera no haber sacado tema de conversación, mientras que ella alegó que no había sentido esa chispa que tanto necesitaba. Pedro fue más allá, asegurando que le había puesto «mala cara» durante la velada. Sea como sea, y como era de esperar, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una cita con el otro fuera de las cámaras del programa. ¡No triunfó el amor!