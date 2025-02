First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, cada noche, en Cuatro. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 25 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Marcos, un técnico de imagen y opositor de 27 años que llegaba desde Madrid. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que era «un chico muy de gimnasio». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Un flipado, las cosas como son… pero con la cabeza en su sitio». Además, confesó que una de sus mayores pasiones era crear contenido para su perfil en TikTok, donde hablaba de música urbana y arte.

«Siempre enfocado en un contexto humorístico porque soy una persona muy cachonda», reconoció el comensal, no sin antes dar a conocer qué buscaba en una mujer: «Que tenga carisma, humor y chulería». Su cita para esa noche era Cristina, una azafata de eventos y opositora de 29 años que también llegaba desde Madrid. Entre otras cuestiones, tenía claro no solamente que se consideraba una «chica diferente», sino que quiso hacer una importante confesión: «Lo estoy pasando mal porque de pequeña me imagina con casa y marido a los 30 años y no tengo nada, ni trabajo estable». La primera impresión de ambos solteros fue bastante positiva. «Me parece un chico muy ‘monono’. Es mono, pero no digo mono porque si no se lo cree», explicó la comensal ante las cámaras del equipo de First Dates. Tras unas primeras palabras, ambos fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

En momento dado de la cita, Cristina confesó que estaba estudiando la oposición de auxilio judicial y que, a su vez, se consideraba una chica tremendamente casera. Entre otras cuestiones, porque le fascinaba «estar aislada del mundo». En cuanto a Marcos, reconoció que era todo lo contrario: «Soy un culo inquieto. Algún domingo me quedo en casa, pero de normal me gusta estar fuera».

Para él, una de sus grandes pasiones era pasar las horas en el gimnasio: «No soy el típico que cuento calorías, pero sí me gusta descargar adrenalina». Un dato que echó para atrás, y mucho, a la madrileña: «No me gustan los chicos de gimnasio, no me llaman la atención», espetó, con cierta contundencia.

Un comentario que no gustó en absoluto a Marcos: «Si no te gustan los chicos de gimnasio, tú te lo pierdes». Además, confesó que le gustaba mucho hacer bromas sobre su físico, a lo que Cristina reaccionó de la siguiente manera: «Es un poco presumido y chuleta, y a mí eso…», reconoció la comensal.

La velada siguió su curso, hasta que Marcos se quedó profundamente descolocado al ver cómo su cita decidió cortar los espaguetis con el cuchillo. Ella no tardó en explicar por qué lo hacía: «Son muy largos y no quiero hacer el ridículo, que me lo ha dicho mi abuela». Cristina, por su parte, también se sorprendió al saber que a Marcos le fascinaba llevar joyas de oro.

«Yo también fui choni, pero hoy en día ya no que voy a cumplir 30 años… Necesito un hombre de los pies a la cabeza, no con oros», espetó la comensal. Todo se complicó aún más cuando el madrileño reconoció que decidió participar en First Dates para poder «vivir la experiencia». Algo que no gustó a Cristina, ni mucho menos: «Me ha sentado muy mal, por ese comentario no me gusta».

Contra todo pronóstico, en la decisión final de First Dates, Cristina aseguró que le gustaría tener una segunda cita con el madrileño, a pesar de su infinidad de diferencias: «Me ha parecido un chico muy majo». Él, en cambio, prefirió ser fiel a sí mismo y a lo que había sentido durante la velada: no quiso volver a cenar con ella al considerar que eran incompatibles.