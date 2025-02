No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de conocer a su media naranja. El pasado martes 25 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Enrique, un cocinero jubilado de 74 años que llegó al programa junto a su banda de música folclórica gallega. Natural de Pontevedra, el soltero reconoció al equipo que su paso por este dating show tenía un objetivo muy concreto, que no era otro que encontrar a una mujer que fuese «más o menos guapa, educada y comprensiva».

Su cita para esa noche era Elvira, una viguesa de 69 años: «Tengo ganas de vivir, ganas de hacer cosas y ganas de disfrutar de la vida», reconoció en su presentación. Nada más llegar al restaurante, la comensal se vio sorprendida al ser recibida por una banda de música folclórica gallega. ¡No se lo esperaba en absoluto! «Para mí es un gran halago y una satisfacción que mi tierra esté aquí acompañándome a mí», comentó, sin haber conocido todavía a su cita. Pero todo eso cambió de un instante a otro, cuando Elvira finalmente tuvo la oportunidad de saber que su cita era Enrique. La soltera se sintió verdaderamente decepcionada, puesto que no le gustó en absoluto la apariencia del gallego: «Madre mía… No me imaginaba que pudiera ser él. A mí duchaditos una o dos veces al día», comentó la viguesa ante las cámaras del equipo de First Dates.

Pero no todo quedó ahí, ya que ella fue mucho más allá a la hora de pronunciarse sobre el físico del pontevedrés: «No es mi prototipo de persona que yo tendría en mi vida. Esa barba… es horrible». La primera impresión de él fue bastante diferente: «Elvira me gusta, tiene buen cuerpo y tiene el detalle de la gorra como la llevo yo».

Durante la velada, la soltera reconoció que le gusta la música tradicional gallega, pero no es algo que escuche habitualmente: «Es nuestro folklore y que no muera y estas personas hacen un gran trabajo, que encantada pero eso, no es lo mío. No soy de romería, de pandereta, yo no. A mí me gusta otro tipo de música, la música disco, ir a la discoteca, bailar…».

La reacción de Enrique a las palabras de la viguesa no tardó en llegar: «A lo mejor es un poco estirada para mi forma de ver, pero bueno, ella está acostumbrada a otro tipo de música y lo tengo que respetar», comentó. Desde ese preciso instante, los dos comenzaron a darse cuenta de que no tenían nada que ver el uno con el otro.

En lo único en lo que estuvieron de acuerdo fue en no tener una segunda cita fuera de las cámaras del restaurante de First Dates. «No hemos coincidido en nada, no somos compatibles. Lo siento o sin sentirlo, es lo que hay, ya lo viste en la cena», comentó la soltera. A pesar de todo, el de Pontevedra quiso despedirse de su cita con dos besos, pero ella no dudó en hacerle la cobra: «Que te vaya bonito, Enrique», aseguró. ¡El amor no triunfó!