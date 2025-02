First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado lunes 24 de febrero, en la nueva entrega del dating show, pudimos ser testigos de cómo las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvían a abrirse con el objetivo de recibir a nuevos solteros. Un claro ejemplo lo encontramos en Alfonso, un empresario de 25 años que llegaba desde Madrid. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en reconocer que era un hombre tremendamente centrado en el desarrollo personal: «Al final me he dado cuenta de que para cambiar, tienes que cambiar primero tu mente. Y eso te hará ser mejor persona y convertirte en tu mejor versión». Como consecuencia de su intensa actividad en el ámbito profesional, Alfonso confesó que no había tenido la posibilidad de encontrar pareja.

Es por eso que lanzaba esta petición al equipo de First Dates: «Quiero una mujer que se cuide, que se quiera a sí misma», aseguró. Su cita para esa noche era Tatiana, una madrileña de 26 años que se definió de la siguiente manera: «Soy una chica muy explosiva, tengo bastante carácter. Me gusta llamar mucho la atención. Soy muy atenta y soy bastante extrovertida». La primera impresión de la joven no fue la mejor, puesto que se quedó verdaderamente descolocada al ver al soltero lucir una prenda de lo más peculiar: «¿Cómo te pones una camisa de leopardo para una primera cita? Esa camisa no me ha gustado nada», aseguró. El comensal, por su parte, tuvo una opinión completamente diferente de Tatiana, alegando que le fascinó su físico. Tras unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera decidió acompañar a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

No tardaron en descubrir cuál era la primera cuestión que les separaba, y era la fiesta. Ella reconoció que no era algo que le gustase especialmente, mientras que a Alfonso le ocurría todo lo contrario, aunque reconoció que estaba intentando salir menos. «Me ha intentado vender la moto… se le nota en la cara que lo hace todos los fines de semana, no lo puede negar», comentó Tatiana ante las cámaras del equipo.

A la soltera tampoco le llamó la atención que su cita tuviese una vida laboral de lo más ajetreada, sobre todo cuando hizo la siguiente confesión: «Hay días que trabajo 16 horas». Fue algo que, inevitablemente, le echó para atrás: «No es compatible tener una pareja si trabajas 16 horas al día, por Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer?», reconoció.

La cita se complicó aún más cuando el empresario reconoció que jamás había tenido pareja. Algo que sorprendió mucho a la soltera, tanto es así que comentó lo siguiente ante las cámaras del equipo del dating show: «Yo tampoco tengo mucha experiencia en el amor. Algo básico que busco es que tenga algo de experiencia para que me sepa llevar a mí y sea todo mejor».

En la decisión final de First Dates, Tatiana confesó que estaba buscando a un hombre mayor, por lo que rechazó tener una segunda cita con él. Una decisión que tomó a pesar de que Alfonso sí que reconociese que quería volver a encontrarse con ella fuera de las cámaras del programa. ¡El amor no triunfó!