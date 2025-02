No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de conocer a su media naranja. El pasado lunes 24 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Belén, una dependienta de 28 años que llegaba desde Madrid. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en definirse de la siguiente manera: «Explosión, soy superenérgica». Por si fuera poco, fue más allá: «Suelo ligar mucho, soy muy extravagante y eso al final llama la atención. Es mucho más fácil comunicarme». A pesar de todo, jamás había llegado a conectar con nadie a nivel emocional.

«Quiero conocer a una buena persona, deportista y leal», aclaró. Su cita para esa noche era Leydy, una teleoperadora de 32 años que, aunque era de Colombia, desde hace un tiempo vivía en Barcelona. A priori, Belén se mostró profundamente decepcionada, puesto que no cumplía en absoluto sus expectativas, ni mucho menos: «Mi primera impresión he dicho ‘podría ser mi madre’». Leydy, por su parte, tuvo un pensamiento contrario: «Físicamente, es linda». Tras haber intercambiado unas primeras palabras, Carlos Sobera dio el paso de acompañar a la pareja hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Belén no tardó en explicar que se dedicaba a vender gafas de lujo, mientras que la colombiana le hizo saber que su objetivo era cambiar de trabajo a la mayor brevedad posible. Los nervios no tardaron en hacer acto de presencia en la cena, cuando Leydy no sabía cómo responder a las preguntas de su cita.

«Me pone nerviosa, se me ruborizaron los cachetes», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Belén, por su parte, fue más allá: «Me ha parecido una persona muy paradita. Yo soy muy explosiva, y eso ha hecho que no llegáramos a conectar». Lejos de que todo quede ahí, la velada se complicó aún más cuando Leydy confirmó a su cita que tenía dos hijos en Colombia: «Un niño de 15 años y una niña de 11». Algo que dejó completamente descolocada a Belén.

En cuanto a Leydy, también se vio sorprendida al descubrir que la madrileña solo tenía cuatro años menos que ella, puesto que era un dato que le ha echado para atrás: «Nunca he sido capaz de tener una relación con alguien menor que yo». Fue entonces cuando la colombiana hizo saber a su cita por qué no le gustaba salir con alguien más joven.

Belén no era capaz de comprenderlo: «Para mí es algo secundario… Cuentan otras cosas, como la madurez», aclaró. En cuanto a la soltera afincada en Barcelona, no tardó en llegar a una conclusión: «Estamos en puntos de vida distintos. Yo soy más introvertida y ella muy extrovertida. Yo soy muy casera y ella de salir… Estoy en un punto de vida en el que quiero estabilidad».

A pesar de haber vivido una cita repleta de diferencias y desencuentros, en la recta final encontraron una única cuestión en común: el tarot. «Es lo único que me ha gustado de ella, que sea también de energías», reconoció Belén. Aun así, en la decisión final de First Dates, ninguna de las dos quiso tener una segunda cita con la otra.