Una soltera de ‘First Dates’ estalla después de que su cita rechace su propuesta: «Me cago en tu estampa»

Como cada semana, los espectadores de Cuatro han sido testigos de una nueva tanda de episodios de First Dates. El popular show de citas a ciegas ha hecho frente a diez años de emisión en la pequeña pantalla. Pues, numerosos solteros apuestan por encontrar el amor de la mano del equipo de expertos del formato. De esta manera, recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a María Lara. La soltera se presentó como una psicóloga y DJ de 41 años que llegaba al local del amor desde Mallorca. Se presenta como una mujer extrovertida y muy inteligente. Asimismo, ha explicado que, para ella, lo más complicado de ser una persona trans es que «desgraciadamente tu biología te va a llevar a eso».

Ha vivido etapas muy complicadas a lo largo de su vida, pero sigue teniendo fe en que encontrará al amor de su vida. Teniendo esto en cuenta, la organización de First Dates quiso presentarle a Pedro. El soltero, de 44 años, es un creador de contenido de Barcelona. Así pues, el participante cuenta que le consideran «una leyenda» y que mucha de su fama es por su trabajo en el mundo cibernético. Un primer encuentro entre ambos comensales que no comenzó nada mal.

Pedro sobre su cita de ‘First Dates’: «Jamás estaría con una persona trans»

María Lara y Pedro comenzaron hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Ante esta situación, la participante le contó que hace años perdió al amor de su vida. Una historia que el soltero escuchó con mucha atención y por la que se mostró comprensivo con ella. Un gesto que ella valoró positivamente.

Tras ello, Pedro le explicó que es padre de dos hijos. Ella, por su parte, le contó que no tiene hijos, pero que si quisiese, tendría que adoptarlos debido a que es una mujer trans. Una confesión que él escuchó y por la que le dijo que comprende su postura. Pero, cuando el participante habla en privado con el equipo de cámaras, todo cambia. «Yo me enamoro de las personas, pero jamás estaría con una persona trans», comenta.

Y es que la percepción de Pedro hacia su cita cambió por completo tras la última confesión de ella. De hecho, la velada comenzó a perder interés. Por ello, el equipo de Cuatro se puso manos a la obra y los llevó a la sala de Intimidad Total. De esta manera, los participantes podrían estar más tranquilos y hablar en privado. Pero, este movimiento no ayudó nada.

Pedro se niega a estar en la sala de Intimidad Total con su cita de ‘First Dates’

«Yo al principio pensaba que era una persona tolerante. Pero, luego me he dado cuenta de que le importan una mierda», comentó ella en uno de los totales. Y es que el soltero se negó a estar en la sala con ella. Aunque él se disculpó y María Lara le comentó que no tenía importancia, lo cierto es que le molestó bastante. «En el fondo estoy pensando: ‘Me cago en tu p** madre’. Bueno, en la madre, no. Me cago en tu p** estampa», confesó la soltera.

A la pregunta de si le gustaría seguir conociendo a María Lara en un segundo encuentro, el soltero no lo dudó dos veces y se negó. Una rapidez a la hora de contestar la pregunta que a la comensal le molestó un poco. Además, Pedro tampoco la invitó a la cena. Por lo tanto, tras tanto desplante y falta de interés, ella lo tuvo claro. Ninguno de los dos quiso tener una segunda cita para seguir conociéndose.