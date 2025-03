No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de conocer a su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates tuvimos la oportunidad de conocer a Silvia, una administrativa de 49 años que llegaba desde Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en definirse como una persona profundamente intensa: «Cuanto tengo una bronca, soy muy intensa». Además, reconoció que se presentó al dating show con el objetivo de conocer a alguien todoterreno, a pesar de que tenía algo muy claro: «No sé si aún ha nacido», comentó, entre risas. Todo ello mientras reconoció sentirse harta de las relaciones esporádicas.

Su cita para esa noche era Elías, un técnico de mantenimiento de 50 años que llegaba desde Madrid. Curiosamente, se definió como un hombre «cuatro por cuatro», y añadió: «Todo lo que me he propuesto lo he sacado adelante y no me da miedo nada». A pesar de todo, la primera impresión del otro no fue la que esperaban, ni mucho menos. «No me hubiera fijado en él por la calle», comentó Silvia, mientras Elías fue más allá: «No pega conmigo físicamente, la he visto muy seria», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Todo empeoró de forma considerable cuando la soltera se enteró de que su cita para esa noche era de Madrid. «No me llama», quiso incidir. Los dos acabaron sentándose en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Elías comenzó a hablar de sus gustos: «Mi pasión son los coches. Me encanta salir a hacer una ruta, limpiarlo».

«A mí los coches no me interesan», dejó claro la soltera. Además, quiso insistir en aquello que le llevó a participar en First Dates: «Yo busco a un hombre que le guste todo y con el que poder compartir todas las actividades que hago, como ir a bodegas». El soltero se sinceró sobre ese aspecto: «Yo no soy un tío de vinos». Y fue más allá: «Ella dice que es un todoterreno 4×4, pero yo creo que no llega ni a uno por uno».

La cita se complicó aún más cuando Elías tomó la decisión de sacar un tema de conversación que no iba a dejar indiferente a su cita. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al independentismo. Algo que enfadó mucho a Silvia: «No le encuentro el sentido si vienes a buscar pareja tratar el tema de política».

A pesar de que la comensal intentó evadir el tema, él quiso seguir insistiendo en busca de respuestas: «¿Y eso de que en los colegios catalanes obliguen a tener enseñanza catalana cómo lo ves? El catalán no es un idioma», preguntó. Inevitablemente, Silvia comenzó a sentirse juzgada, por lo que acabó estallando contra su cita: «No me gusta que me señalen o que me cuestionen. No cuestiono tu manera de pensar, por lo tanto, no cuestiones la mía».

Al darse cuenta de que no tenían absolutamente nada en común, además de las constantes diferencias entre ambos, no hubo sorpresas en la decisión final en First Dates. Los dos demostraron que en lo único en lo que estaban de acuerdo era en no tener una segunda cita.