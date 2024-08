No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Un día más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrir sus puertas. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a otros tantos comensales que llegaron dispuestos a encontrar el amor.

Un claro ejemplo lo encontramos en Paula y Bea. Las dos acudieron a First Dates para intentar dar con su media naranja. Nada más verse las caras, las dos tuvieron una muy buena primera impresión: «Me ha parecido muy guapa y me gusta que sea alta», reconoció Paula al equipo del programa que se emite en Cuatro.

En cuanto a Bea, ha reconocido lo siguiente: «Tiene un estilo que me gusta. Es el rollo en el que me muevo». Las dos disfrutaron de una velada en el restaurante de First Dates. No tardaron en darse cuenta que tenían muchísimas cosas en común. A pesar de todo, cuando llegó el turno de hablar de relaciones, empezaron a aparecer las diferencias.

Y todo porque Paula reconoció que era muy celosa. Un aspecto que echó para atrás a Bea: «No me gusta, me parece tóxica». Lejos de que todo quede ahí, continuó explicándose: «Si tú te vas con otra persona es porque no eres para mí. No me mereces. No le voy a poner una correa a nadie. Eres una persona que sabes lo que haces. Si me faltas el respeto, yo te mando a la mierda».

No tardó en llegar la decisión final en First Dates. Paula tuvo claro que había sentido cierta conexión con Bea, por lo que quiso tener una segunda cita con ella. La otra soltera, por su parte, no estuvo para nada de acuerdo. Lejos de guardar silencio, ha querido exponer sus razones: «Me siento muy mal, pero no tendría una segunda cita porque creo que no terminamos de encajar en algunas cosas».

Y fue más allá: «No me ha gustado el tema de los celos». Paula comprendió a lo que se refería, por lo que no dio más vueltas al asunto. Por lo tanto, aunque ambas tenían muchas cosas en común, Bea no tardó en dejar claro que una cuestión que sería incapaz de tolerar es el asunto de los celos. Está claro que, en este tipo de casos, ¡lo mejor cortar por lo sano!