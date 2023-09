Sol Macaluso, entre lágrimas tras su primer enfrentamiento con Laura Bozzo

Menos de dos semanas después del inicio de GH VIP 8, la tensión en la casa de Guadalix de la Sierra no deja de aumentar. Varios concursantes ya han protagonizado enfrentamiento muy sonados, en concreto Laura Bozzo, ya ha discutido con unos cuantos compañeros, la última de ellas Sol Macaluso.

La presentadora ya advirtió a su llegada que no se callaba nada. De esta forma, no ha tenido ningún problema en decirle a cada concursante las cosas como las piensa, sin filtros. No obstante, esa actitud también le ha llevado a tener problemas con varios de sus compañeros.

Esta vez, ha sido la enviada especial a la guerra de Ucrania la que ha recibido uno de sus comentarios. Unas duras palabras que han generado aún más tensión dentro de la casa, al ser el inicio de una fuerte discusión entre ambas compañeras.

Laura: «Yo estoy segura de que Luca, que es mini Oriana, se lo dijo»

En la última gala, los concursantes fueron preguntados sobre los errores que habían cometido en la prueba, y se generó una gran polémica con la respuesta de Laura Bozzo. «Creo que no, por la mayoría, casi todos. Esto es una lección para que la próxima prueba la tomemos al pie de la letra, porque esto no es chiste, nos perjudicamos todos», expresaba la concursante de GH VIP 8.

Tras esas palabras, Sol Macaluso se sintió atacada y no dudó en recriminárselo a su compañera. «Somos un equipo, ¿no? La próxima vez que me señales en público a mí sola, piensa bien lo que vas a decir», señalaba la concursante.

«Sí, lo pienso. Tú estabas ahí conversando», respondía Laura Bozzo. «¿Pero yo sola? ¿Perdimos la prueba por mi culpa?», preguntaba Sol. «No puedes decirme el nombre en público a mí sola. Así que nos relajamos. Estoy cansada de que tires la piedra y escondas la mano», añadía.

«Yo no escondo la mano, me traen hasta la mierda. Eres una argentina que prefiere la cagada. Desde el primer día la detecté. Se cree la gran conductora porque estuvo en Ucrania tres meses», continuaba Laura con sus acusaciones hacia su compañera.

Tras estas palabras, Sol se sinceraba en el Super sin poder evitar las lágrimas. «Se enciende la cámara y esa mujer es otra persona. Siento que hizo tantos años de programas que creó un personaje y no sabe cuando es Laura y cuando es el personaje», expresaba.