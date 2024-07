Sofía Suescun y Marta Peñate sacan los trapos sucios de su amistad: «¡Una amiga no hace esto!»

Todo estaba previsto para que Marta Peñate y Sofía Suescun fuesen dos de las grandes aliadas de Supervivientes All Stars, pero el paso de los días ha cambiado mucho su relación. Después de tener una enorme discusión el domingo por un malentendido con Abraham, todo se ha roto entre ellas.

La convivencia en el programa es uno de los puntos más importantes, casi tanto como la supervivencia, por eso los concursantes deben cuidar hasta el más mínimo detalle en sus conversaciones. Todo comenzó cuando la canaria mostró sus quejas porque Abraham la despertó de buena mañana con el ruido que hacía al cortar un coco, que luego fue el desayuno de todos. Al darse cuenta de que lo había hecho con buena intención, Sofía se puso de parte de Abraham y no de su amigo, lo que provocó el primer choque.

Al recordar ese momento, en la gala del domingo volvieron a pelearse y sus desencuentros han ido a más, tanto que su amistad está rota. Ambas se han acusado de venderse la una a la otra por protagonizar vídeos, una traición que no parece tener perdón.

Para intentar poner paz entre ellas, la organización del reality ha organizado un Puente de la concordia en el que intentar acercar posturas, pero nada más lejos. Tras escuchar las lindezas que se fueron diciendo el pasado domingo ha sido la hija de Maite Galdeano la que ha abierto el fuego: «Creo que no fuiste justa en ese momento conmigo, he necesitado unos días para digerirlo porque sentía que tenía una enemiga enfrente, que tenías odio retenido y tenías ganas de echarlo, esa era mi sensación».

Las tablas del ‘Puente de la concordia’ tiemblan con el conflicto de Sofía y Marta 🌉 🏝️ #TierraDeNadieAllStars2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/3n8Wkgdvl1 — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2024

Lo que era una pelea por un tema puntual se ha convertido en un ir y venir de puñales en la que las cosas que tenían guardadas desde hace tiempo han ido saliendo. «Esta es su forma de jugar, pero pensaba que lo iba a hacer con cualquier persona menos conmigo. Si ella cree que he hecho algo mal me lo tendría que decir después de cámaras, como yo lo hice con la actitud de ella con Olga», ha dicho Marta.

La navarra ha cortado por lo sano, como ya avisaba hace días: «No somos amigas, una amiga no hace esto. Borra la palabra amiga». Marta no se ha quedado callada y le ha recordado que cuando se conocieron en Gran Hermano de anónimos era muy diferente a como es ahora: «Cuando hablas veo que haces un anuncio de televisión. Te conocí con 19 años y no eras así. Tú eres de esta forma ahora y yo no, la gente evoluciona o involuciona, en tu caso has perdido toda tu naturalidad que te caracterizaba. Te deseo lo mejor, pero no a mi lado».

La pelea entonces se ha convertido en demostrar quién de las dos decidió romper la amistad, asegurando Sofía que ella fue la primera en tomar la decisión. «Kiko, mi madre y hermano, la gente que me conoce de verdad sabe que soy muy permisiva con ciertas actitudes, pero pueden decirte que cuando me cabreo va enserio y no suele haber marcha atrás», aseguraba.

Pero los desprecios no se acabaron ahí y Suencun volvía al ataque poniendo en duda que nunca fueron amigas en realidad: «Yo no considero que fuéramos amigas, ha habido cosas que he pasado por alto». «Siempre he sido la que se ha bajado los pantalones contigo porque yo sí te he querido y tú parece ser que no, pero los amigos con la familia que se elige y no la quiero como amiga porque no es la familia que quiero elegir», se ha defendido Peñate.

Tras pedir terminar con el encuentro con Sofía Suescun en varias ocasiones, Marta se ha dado por vencida y se ha bajado del puente: «Estoy mal, venía en otra etapa de mi vida y no me están saliendo los planes como yo quería».