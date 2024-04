‘El show de Bertín’ consigue a la invitada que ha rechazado 100.000 euros por hablar

El show de Bertín vuelve esta noche para ocupar el prime time de Canal Sur y lo hace con una invitada que habría conseguido ‘robar’ a De viernes, el espacio de actualidad del corazón de Telecinco. Bertín Osborne ha ganado la partida para tener a una de las mujeres más buscadas del momento.

María del Monte se ha convertido en noticia desde hace semanas después de que su sobrino Antonio Tejado fuese detenido por estar presuntamente implicado en el asalto a su casa el pasado verano. La cantante es la primera vez que se sienta en un plató tras este duro episodio, aunque sí que ha dado declaraciones a diferentes programas de las principales cadenas.

La artista se sentará con su amigo, algo que el propio Bertín le agradece en un pequeño adelante en redes que han compartido. En esta reunión de amigos arranca diciendo que está «bien, sin entrar en detalles», pero no acaba ahí, ya que quita importancia a su situación: «No soy digna de lástima, ni de pena, ni de nada. Habrá muchísima que estén peor que nosotros. Pero mucho peor que nosotros, luego no tenemos derecho a quejarnos».

El dinero que la invitada de El show de Bertín ha rechazado por hablar en televisión

Todo hace pensar que la vista al programa de Canal Sur la hace sin dinero de por medio, una generosidad enorme con su amigo Bertín después de saber que ha tenido ofertas de has seis números por parte de algunos programas. «Hay otra oferta que le han hecho a María del Monte, serían 100.000 euros por sentarse en un plató y contar su historia», una información que ha dado Miquel Valls en Espejo Público.

María habría rechazado esta oferta, pero también ha contado que la familia más cercana de Antonio Tejado también habría sido tentada, aunque ellos con 60.000 euros. Antes de dar un paso en falso, la familia de Antonio ha decidido que «la representante de Antonio para que se ponga en contacto con el abogado para saber si esto puede perjudicar o no al proceso judicial que sigue abierto».

Aunque en ningún momento se ha dado el nombre del programa que habría ofrecido esta cantidad, todo apunta a que sería De viernes, el programa de los viernes noche en Telecinco. Con la desaparición de Sálvame y el Deluxe, actualmente hay pocos programas que paguen grandes cantidades a famosos por acudir a su plató como invitados, algo que hace años era de los más habitual.

Antes de la gran crisis económica de 2008 era habitual que programas como Sálvame Deluxe, DEC, La Noria, Enemigos íntimos o Salsa Rosa pagasen grandes cantidades a los famosos, tanto que había competencia por convencerles. Esta competición comenzó con programas como Tómbola, que fue de los primeros en pagar enorme cantidades a los famosos en televisión.