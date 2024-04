‘El Show de Bertín’ recibe a un invitado que fue expulsado disciplinariamente de ‘GH VIP’

El show de Bertín regresa esta noche al prime time de Canal Sur después de que hace una semana se convirtiese en uno de los espacios más vistos de la noche, consiguiendo aguantar el huracán de Tu cara me suena. Para esta noche, Bertín Osborne tendrá un invitado en su teatro que protagonizó una gran polémica en GH VIP.

Juan Salazar comenzó el pasado año 2022 una carrera en solitario después de toda una vida formando parte junto a su hermano en el grupo Los Chunguitos, una decisión que conmocionó en el momento de su anuncio. Las diferencias entre los dos les llevaron a tomar caminos diferentes, siendo Juan el que sigue dando conciertos en solitario y no cierra la puerta a un posible regreso.

¡Este viernes en #elshowdebertin tenemos «Salazar» por duplicado ❤️! ¡Os esperamos a partir de las 22:45 en @canalsur! @Proamagna pic.twitter.com/vRlt2Gf6Al — El Show de Bertín (@elshowdebertin) April 17, 2024

Los que fueran junto a Los Chichos los reyes de la rumba cumplen 50 años desde su comienzo, aunque esta vez lo harán cada uno por separado. En su charla contará cómo es su relación con su hermano Juan y con sus hermanas Encarna y Toñi, conocidas por todos por ser las componentes de Azúcar Moreno.

La familia Salazar es la gran saga de la música en nuestro país, ya que a ella pertenecen también las Alazán, grupo que intentó representar a España en Eurovisión en el año 2000. Pese a que no lo consiguieron, sus canciones fueron un auténtico éxitos durante los primeros años del nuevo milenio y llegaron a actuar en países como Rumanía y Bulgaria.

El invitado de El show de Bertín tuvo una polémica expulsión de GH VIP

Juan y José Salazar entraron en la casa de Guadalix en el año 2015 como concursantes y su participación fue más corta de lo previsto. Sus comentarios polémicos y sin filtros hicieron que la organización les advirtiese, pero ellos no hicieron caso y durante una conversación con sus compañeros llegaron a decir que preferían tener un hijo con enfermedades o deformidades a que fuese homosexual.

Ante la ola de indignación de asociaciones la cadena tuvo que tomar medidas y expulsarles de forma disciplinaria del concurso. «Debido a los muchos comentarios que habéis proferido y que han ofendido a tanta gente, Mediaset ha decidido que dejáis de ser concursantes de GH VIP. Esto significa que tenéis que abandonar GH VIP en este momento», así les comunicó la decisión Jordi González en directo.

«Pedimos a toda España y a los gays que nos perdonen, de corazón; no tenemos nada en contra de esta gente, al revés, los queremos mucho», así se intentaron defender, pero no consiguieron evitar su salida. En aquel momento, y con tan solo una semana dentro de la casa, muchos pensaron que todo fue una estrategia para poder abandonar sin tener que abonar la penalización, motivo por el que habrían decidido no hacer caso a las advertencias y seguir haciendo esos comentarios.