Shakira tendrá una exposición permanente en el museo del Grammy de Estados Unidos

Los éxitos de Shakira no cesan. Tras el éxito de su session con Bizarrap, la artista colombiana protagonizó en el primer fenómeno de 2023 en las redes sociales. Tendencia mundial, más de 8 millones de comentarios y un apoyo masivo a la de Barranquilla, han hecho que este primer mes del año lleve su nombre escrito en mayúsculas.

El vídeo de la BZRP Music Session #53, que ya forma parte de la historia pop-culture de España y Latinoamérica, continúa sumando reproducciones en YouTube, donde consiguió un batir récord histórico en tan solo las primeras 24 horas desde su lanzamiento. Y ahora, Shakira ha recibido un nuevo reconocimiento.

La artista suma un nuevo reconocimiento en su imparable carrera, después de que el Museo de los Grammy Los Ángeles anunciase que incluirá una exposición permanente en honor a la exitosa trayectoria de la cantante en el mundo de la música.

To showcase @shakira ’s enduring career, the @GRAMMYMuseum presents ‘Shakira, Shakira: The GRAMMY Museum Experience,’ opening on Saturday, March 4, as part of the Museum’s permanent Latin Music Gallery. #GRAMMYMuseum https://t.co/GR24wZvHHc

La exposición, llevará por título Shakira, Shakira: The GRAMMY Museum Experience, y tal y como se ha anunciado desde la propia organización, será permanente. En cuanto a la fecha de inauguración al público, será el próximo sábado 4 de marzo.

“Es un honor que mi trayectoria profesional se destaque en el GRAMMY Museum. Estos objetos son testimonios de tantos momentos inolvidables que valoro mucho, y estoy muy feliz de poder revivir estos recuerdos con quienes me han apoyado como artista y lo siguen haciendo”, expresó Shakira en un comunicado. No hay duda de que el 2023 es su año.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023