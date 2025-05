SON Estrella Galicia Posidonia repite como único festival del mundo con certificación TRUE Platinum Zero Waste

SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales, acaba de ser reconocido por segundo año consecutivo como el único del mundo en conseguir la certificación TRUE Platinum por su plan de trabajo para ser Zero Waste o Residuo Cero. La cita, que celebrará su novena edición en Formentera del 3 al 5 de octubre, consolida así su carácter inconformista, tratando de mejorar año a año tras convertirse en cero emisiones desde el año 2021.

La certificación TRUE® (Total Resource Use and Efficiency) como Zero Waste pertenece y está administrada por Green Business Certification Inc.TM (GBCI®), el organismo de certificación y acreditación de sostenibilidad y salud líder en el mundo. Esta certificación es un estándar de liderazgo que ayuda a organizaciones, instalaciones y eventos a medir, mejorar y reconocer el rendimiento de residuo cero, fomentando la adopción de prácticas sostenibles de gestión y reducción de recursos.

Los proyectos TRUE deben desviar al menos el 90% de sus residuos del vertedero, la incineración (conversión de residuos en energía) y el medio ambiente. En 2024, SON Estrella Galicia Posidonia alcanzó una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,7%, mejorando incluso los datos del año anterior.

¿Cómo se ha conseguido de nuevo? Rediseñar, reducir, reutilizar e innovar

El festival mantiene intacta su motivación por maximizar su compromiso con la economía circular, la descarbonización y la biodiversidad. Al mismo tiempo, busca generar un nuevo modelo que sea respetuoso con el medio ambiente y el turismo sostenible. Todo ello dentro de la estrategia global de liderazgo en impacto positivo y políticas Zero Waste de Hijos de Rivera, compañía que desde 2024 es B Corp.

De esta forma, SON Estrella Galicia Posidonia ha continuado con las premisas de rediseñar, reducir y reutilizar en todos sus ámbitos para conseguir estos objetivos. Todo aquello que genere un residuo, como puedan ser envases, platos, vasos y otros enseres, pasan por estos filtros antes de llegar a la última opción, el reciclaje. En los diferentes emplazamientos donde tiene lugar, el festival cuenta con estaciones de reciclaje para que la escasa producción de restos sea tratada de forma correcta.

En 2024 se generaron menos de 40 kilogramos de residuos de los cuales se consiguió reciclar la práctica totalidad, un 99,7%. Otros ejemplos de esta filosofía son la eliminación de materiales de un solo uso, el trabajo común con las autoridades locales en iniciativas para aprovechar los excedentes de alimentos o la supresión de cualquier tipo de documentación en papel.

Además, la formación de todos los equipos, proveedores y personas implicadas en políticas de Zero Waste es otra de las máximas del festival. Desde la propia organización a los colaboradores y aliados pasando también por el propio público, SON Estrella Galicia Posidonia diseñó un plan de comunicación a todos los niveles ante la necesidad de que la implicación fuese global.

La concienciación del público se impulsó a través de canales de comunicación como los grupos de whatsapp creados específicamente para el festival o de rutas por Formentera guiadas por expertos en materias medioambientales. Todo respira un fin común.

La innovación se convierte a su vez en otra de las claves del éxito. La recogida de desechos de plástico del mar termina convirtiéndose en púas de guitarra y también se crean muebles nuevos reutilizando madera de la carpintería naval. Todo es susceptible de tener una nueva vida evitando además la contaminación.

Este logro de SON Estrella Galicia Posidonia por segundo año consecutivo no habría sido posible sin la labor realizada de la mano de sus aliados: WE Sustainability, plataforma de activismo y concienciación medioambiental que asiste al proyecto musical cervecero desde hace años, y Sinsal, promotora musical y productora de eventos culturales encargada del comisariado. Una labor de fondo que atañe no solo al propio evento sino también a su fase previa y posterior.

SON Estrella Galicia Posidonia: el festival para quienes huyen de los festivales en Formentera

Un año más, SON Estrella Galicia Posidonia cerrará la temporada festivalera en un marco incomparable como el que ofrece la paradisíaca isla balear. Su propia concepción pasa por la diferenciación en todo aquello que plantea, el impulso y respeto de Formentera como un espacio natural único, un cartel secreto que demuestra que hay multitud de artistas por descubrir y la posibilidad de degustar propuestas gastronómicas creadas para la ocasión y maridadas con la mejor cerveza.

Todo ello centrado en el impulso del impacto positivo que auspicia este festival de carácter inconformista que colabora desde sus inicios con Save Posidonia Project, iniciativa que busca proteger esta planta marina de importancia capital y concienciar acerca de la necesidad de preservarla. La cita, ideada únicamente para 350 personas, desvelará próximamente la venta de entradas a través de su web y sus redes sociales.