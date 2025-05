El peor temor de los seguidores de Reacción en cadena se ha hecho realidad. Tras dos años y medio de presencia en las tardes de Telecinco, el programa, presentado por Ion Aramendi, ha sido cancelado con carácter definitivo. Una triste noticia que ha conmocionado a la audiencia del formato. Pues, recientemente, se había informado que se iba a dar inicio a una nueva etapa en el concurso, compuesta por nuevos juegos y una imagen diferente. Sin embargo, parece ser que esto no podrá realizarse. Y es que, para nadie es un secreto que el formato ha bajado notablemente su audiencia desde la salida de los Mozos de Arousa.

Los hermanos Borjamina y Raúl Santamaría, junto a su compañero Bruno Vila, se convirtieron en los rostros predilectos por los fans de Reacción en cadena. Al fin y al cabo, la naturalidad y humildad del grupo, sumada a la perfecta manera de desenvolverse en el juego, provocaron que los espectadores del programa tuviesen una gran conexión con ellos. Y es que, el trío protagonizó una aventura en Mediaset España que duró año y medio. Una travesía que les ayudó a protagonizar más de 400 entregas y a ganar 2.630.177 euros. Por ello, ante la confirmación de la cancelación del concurso, no es de extrañar que todos los ojos estuviesen puestos en los populares ganadores del pasado 2024.

Por todos es bien sabido que los Mozos de Arousa y Mediaset España no terminaron su historia de la mejor manera posible. Tal y como se ha informado, los altos cargos de la cadena le propusieron al trío dar las Campanadas de Fin de Año junto a Ion Aramendi, en Telecinco. Una propuesta con la que pretendían mostrar los rostros que tantas alegrías les habían traído durante el año.

Pero, sin embargo, una serie de diferencias provocaron que los altos cargos de la cadena tomasen otra decisión. Los Mozos de Arousa no dieron las Campanas y este cambio de opinión no les sentó nada bien. «No esperaron hasta el último día, estaban generosos en Mediaset», comentó Borjamina, con cierta ironía, respecto al día que recibieron el dinero del premio.

Un aspecto que le hizo sentir muy «liberado». Unas palabras con las que no dejó indiferente a nadie. «Ya podemos hacer lo que queramos, ya no dependemos de nadie», indicó con alivio en el programa Land Rober, espacio de Televisión de Galicia que presenta Roberto Vilar.

Borjamina (Mozos de Arousa), sobre ‘Reacción en cadena’: «Ojalá despidan el programa como se merece»

Sin embargo, a pesar de todo, Borjamina ha querido pronunciarse respecto a la cancelación del concurso que tantas alegrías le dió. «Jooo. Me consuela que al menos al equipo le ha salido otro formato y que, tal y como está la tele, aguantar 2 años y medio es todo un éxito», comenzó escribiendo en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter). «Y bueno, también se puede revocar la decisión mientras queden programas por emitir», agregó.

Ante sus palabras, sus seguidores no han tardado en responderle. De hecho, uno de ellos le comentó que ojalá despidiesen Reacción en cadena como se merece, con el querido grupo de los Mozos de Arousa. Pero, el joven no tuvo reparos en responder de manera tajante a este seguidor. «Ojalá despidan el programa como se merece, aunque sea sin mí», sentenció.