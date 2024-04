Shakira se sincera como nunca sobre el proceso de sanación tras su nuevo álbum

Shakira acaba de lanzar su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran. El pasado 22 de marzo la cantante colombiana lanzó su decimosegundo álbum de estudio, siete años después de su anterior álbum, El Dorado. Y es que tras el éxito de canciones como Bzrp Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap que ha alcanzado millones de reproducciones la cantante ha lanzado el disco lleno de éxitos tras su año de polémicas.

La cantante ha confesado en unas declaraciones con motivo del lanzamiento que este álbum le ha servido de superación en este año: «Cuando dices: ‘A mí nadie me va a decir cómo debo manejar este momento’. Cuando dices: ‘A mí nadie me va a decir cómo tengo que rehacerme, que renacer en este momento de sobrevivir’. A mí nadie va a decirme cómo tengo que hablarle a mis hijos cuando estamos todos luchando como una manada para la supervivencia en medio de una situación difícil. A mí nadie me va a decir cómo tengo que ser sobria y elegante ante el dolor y aguantar en silencio». Y es que ha comentado todas las acusaciones y recriminaciones que ha recibido por parte de los haters a lo largo de todo este año de éxitos.

«Yo creo que eso sería hacer el papel de víctima, y creo que fue a través de mis canciones cómo encontré esa fuerza, el arma, la forma de poder transformar todas esas lágrimas en triunfo», aseguraba la cantante. Su pasión le ha servido de herramienta para poder sobrellevar esta etapa tan dura en su vida: «Aceptar mi vulnerabilidad, aceptar la debilidad propia es importante. Pero, luego, sacar fuerzas y poder salir adelante del barro, hacer esmeraldas, rubíes y zafiros»

Pero todo esfuerzo tiene sus frutos y Shakira ha podido ver que toda esta etapa tan dura que acaba de pasar le ha dado su recompensa, ya que el éxito que ha tenido con este nuevo proyecto llegó a tan solo 24 horas de su estreno. La colombiana consiguió siete discos de platino en tan solo el primer día del lanzamiento. «¿Qué mejor regalo el día de lanzamiento? 7x platino. Gracias y más gracias a todos los que vienen escuchando y que siguen apoyando, me da tanta satisfacción compartir este álbum con ustedes. Las mujeres ya no lloran, ya en la calle», agradecía la artista a través de Instagram.

Shakira está disfrutando de una de las mejores etapas de su carrera con el lanzamiento de su decimosegundo disco Las mujeres ya no lloran que le han llevado a lo más alto de las listas de éxitos. Un álbum lleno de colaboraciones con grandes artistas como su canción con Cardi B y Karol G y su gran hito mundial: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Además, una nueva colaboración con el productor argentino, La Fuerte que está siendo una de las canciones favoritas de los fans de la colombiana.