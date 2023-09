Shakira da nuevas pistas sobre su próxima gira mundial: “Creo que será la gira de mi vida”

Shakira continúa dando detalles sobre su próxima gira mundial. Durante su visita a Colombia, la artista habló sobre su próximo disco y aseguró que ya tiene en total nueve canciones preparadas, además, confirmó sus intenciones del próximo año de irse nuevamente de gira.

«Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans», aseguró Shakira, expresando lo importantes que han sido sus seguidores para ella en sus peores momentos.

Sobre su nueva etapa, Shakira explicó que ha aprendido que «la vida es una suma y una resta constante, se va gente de tu vida pero se abren nuevos espacios, quizá nuevas energías, se quedan los que se tienen que quedar y a partir de ahí vas sumando. Tengo muchas razones ahora para luchar, muchas más que antes».

Thank you @billboard , @leilacobo , and @ruvenafanador for this beautiful piece! Always a pleasure working with you. pic.twitter.com/8chdFr8qHl

— Shakira (@shakira) September 21, 2023