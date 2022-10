‘Servir y proteger’, capítulo 1323: Isidro descubre los turbios negocios de Lorenzo

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1322 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo el futuro de Gael parece estar en manos, finalmente, de Lorenzo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1323 de Servir y proteger. Así pues, hemos visto que Isidro es víctima de numerosas consecuencias tras lo sucedido con Boi. La primera de ellas es una fortísima discusión con Noemí, ya que ha tomado la decisión de despedirlo sin su consentimiento.

La mujer le hace saber que no tiene ni la más mínima idea de lo que ha podido ocurrir entre ellos. Por si fuera poco, no tarda en hacerle saber que no va a parar hasta conseguir todas y cada una de las respuestas que necesita. Por lo tanto, el ex boxeador decide ir al Moonlight para tratar de despejarse.

El caso del tráfico de drogas en la cárcel es complicado porque es todo muy hermético. Lidia y Néstor tienen la esperanza de que Roberta Baños sea un buen hilo del que tirar… ¿Será? ¿O se agarran a un clavo ardiendo? @TdeBlume @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/fWDV9a0Mmp — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 21, 2022

Como era de esperar, para Gael no es bienvenido. Y es que, después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el padre de Cata no quiere saber absolutamente nada de la familia Galván. Y todo por culpa de Lorenzo. De un instante a otro, el dueño del Pub se da cuenta de que Isidro no tiene ni la más mínima idea de los negocios de su hermano.

La relación entre Iván e Iris está empezando a empeorar por momentos. El hecho de que hayan reincorporado al inspector hace que la joven sea consciente de que le queda poco tiempo en la comisaría de Distrito Sur. Y eso es algo que, evidentemente, le agobia. Y mucho. Por ese mismo motivo, necesita buscar soluciones.

Lidia y Néstor siguen investigando todo lo relativo con el tráfico de drogas en prisión. A pesar de los esfuerzos, las presas se niegan a colaborar con la policía. Todo ello mientras Isma, finalmente, ha descubierto que Cata está en tercer grado. En ese preciso instante, comprende muchas cosas. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.