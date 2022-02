‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos años, temporada tras temporada. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1156 donde vimos cómo Martina ha terminado en el hospital después de desmayarse en plena discusión con Víctor Salas.

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del capítulo 1157 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando vemos cómo Martina continúa en el hospital, recuperándose en el hospital. Víctor, a pesar de todo lo que ha sucedido, ha tomado la decisión de permanecer a su lado hasta que la tormenta pase.

La policía de Distrito Sur se ha propuesto buscar a Moisés Turiel, mano derecha de Hugo Villalobos. Éste supuestamente escapó de la nave donde se produjo el asesinato del mafioso. Aunque, eso sí, también están barajando la posibilidad de que, quien mató a Villalobos, también acabó con su vida.

La inspectora Vega no ha tardado en ponerse en contacto con Fernando Quintero para hacerle conocedor de las investigaciones de la policía. Gracias a esta información, el empresario trata por todos los medios de encontrar a Moisés Turiel antes de que lo haga la policía. Tiene claro que tiene que acabar con él antes de que éste termine su cometido.

Lidia y Hanna, tras el beso que se dieron, no saben cómo reaccionar desde ese momento. Después de la noche anterior, Espe ha comenzado a plantearse la posibilidad de que Soledad viva con ellas. Sheila, por su parte, reconoce que no quiere acogerla en su casa. Por lo menos no en estos momentos.

Durán y Carol no están pasando por su mejor momento. La discrepancia en cuanto al tema de los hijos parece que está pasando factura a su matrimonio. Ella trata por todos los medios de acercar posturas, mientras que Félix se está distanciando cada vez más. Todo ello mientras Antonio hace una advertencia a Claudia Miralles: la venta de gas de la risa está aumentando. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’.