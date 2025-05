Sergio Alcover: su edad, su pareja y a qué se dedica ahora el profesor de ‘Fama, ¡a bailar!’

A lo largo de su historia, la televisión nos ha presentado grandes formatos de entretenimiento que han marcado la pequeña pantalla de una manera o de otra. Uno de los proyectos que llegó a marcar a toda una generación fue Fama, ¡a bailar!, el mítico programa de Cuatro que conquistó a la audiencia allá por el 2008. Una aventura televisiva que fue capitaneada por Paula Vázquez y que presentó a numerosos concursantes a lo largo de sus cinco años de vida. Una experiencia que, a su vez, presentó a grandes profesionales del medio como Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover. Y es que, estos se consagraron como tres de los profesores más destacados de las primeras ediciones.

Como los seguidores del formato saben muy bien, los profesores de Fama, ¡a bailar! se encargaban de enseñar su estilo de baile a los alumnos y crear sus coreografías. Pero, ¿qué ha sido de Sergio Alcover? El artista destacó en el formato televisivo por ser profesor de street-dance. Y es que, cuenta con una amplia carrera como bailarín profesional de hip-hop y breakdance. Por lo tanto, hemos querido hacer una breve investigación para descubrir un poco más el lado más profesional y el más personal del bailarín.

Su lado más profesional

Nacido el 4 de agosto de 1981 en Valencia, Sergio Alcover es un coreógrafo y director artístico que ha ganado mucha popularidad entre el público por sus proyectos profesionales. De padre ecuatoguineano y madre valenciana, siempre supo que quería orientar su vida profesional al ámbito artístico. Por ello, apostó por estudiar canto, interpretación y armonía vocal.

Fue en 1994 cuando decidió comenzar su carrera profesional como bailarín de hip hop y breakdance. En 2004 formó el dúo Jamming, con el que grabó varios temas. Pero, no fue hasta un año después que su vida cambió de manera radical al convertirse en parte del musical de Fama.

El éxito llegó a la vida del artista de muchas maneras. De hecho, en el 2006 se convirtió en el presentador de Mangápolisen en La Sexta. Lejos de quedar ahí, y debido a su popularidad en el medio, en el 2008 fue fichado por Cuatro para ser profesor de street-dance de la escuela de Fama, a bailar.

Tras ello, numerosos proyectos comenzaron a llamar a la puerta de Sergio Alcover. De hecho, en el 2009, junto con Tony Aguilar, fue el encargado de retransmitir en directo el funeral de Michael Jackson. A su currículum, el artista ha sumado el haber formado parte de proyectos como Cuestión de Sexo, Saturday Night Live, Shake It Up, Dando la nota, Pequeños gigantes, Me lo dices o me lo cantas, Family Dúo y Adivina qué hago esta noche.

Su lado más personal

Sergio Alcover continúa formando a amantes del baile. Actualmente, el artista cuenta con una academia de baile en Valencia. Un centro que en redes sociales suma más de 20.000 seguidores, pues todo el mundo quiere aprender del maestro. Por otro lado, a nivel sentimental, el bailarín siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada. Pero, se sabe que es padre de dos pequeños.