Selena Gomez: primeras fotos de la artista junto a su nueva pareja, Drew Taggart

La relación sentimental Selena Gomez y Drew Taggart estaría a punto de confirmarse. La artista y actriz estadounidense y el integrante del grupo The Chainsmokers fueron pillados el pasado domingo disfrutando de una tarde en la bolera los dos solos.

Los rumores de una posible relación entre los dos artistas comenzaron la semana pasada. Y el domingo la página Page Six publicó varias imágenes de la pareja en la bolera The Gutter, situada Nueva York y un vídeo en el que ambos se muestran actitud cariñosa.

Según declaraciones de varios testigos que se encontraban allí presente, la pareja se comportaba como una pareja. Sin embargo, Page Six se puso en contacto con los representantes de ambos artistas pero declinaron hacer comentarios al respecto.

See first photos of new couple Selena Gomez and Drew Taggart on bowling date https://t.co/DyIH72qXkQ pic.twitter.com/JhWHgyf7ME — Page Six (@PageSix) January 18, 2023

Según ha recogido el medio estadounidense US Weekly, la pareja formada por Selena Gomez y Drew Taggart en estos momentos es «muy informal y discreta», sin embargo, aseguran que ambos «se divierte mucho juntos» y que tienen intención de seguir conociéndose, aunque la artista quiere ir poco a poco, por malas experiencias pasadas.

Drew Taggart, o Drew como se le conoce en la industria musical, es un músico estadounidense de 33 años. Saltó a la fama en el año 2012 después de unirse a su colega, el músico Alex Pall para formar el dúo de DJs The Chainsmokers, que empezó su trayectoria remezclando éxitos de música independiente.

En el año 2015 The Chainsmokers alcanzaron el éxito, después de haber llegado al Top 20 en Estados Unidos y Canadá. En los Premios Grammy de 2017, el dúo recibió el premio a Mejor grabación dance por Don’t Let Me Down, y se quedó a las puertas en otras dos categorías de los premios.