Una artista como Selena Gomez, de trascendencia mundial y millones de ‘likes’ en las redes, es evidente que ha tenido que aprender a lidiar con las críticas. Miles de comentarios que, lejos de ser constructivos, muchas veces destruyen. Cada vez son más las celebrities como ella, quienes lanzan un mensaje de empoderamiento y aceptación de que todos los cuerpos son válidos. Es ahora cuando ella ha vuelto a estallar contra las críticas.

La artista estadounidense ha estallado contra los ‘haters’ que critican su físico. Un cuerpo que, como es lógico, ha cambiado con los años. Desde que la conocimos siendo una niña, hace más de una década -con guiño a ‘Los Magos de Waverly Place’- hemos visto a la Selena más auténtica. La misma que no solamente nos ha mostrado su cara más feliz, sino la más real. Es por ello que, una vez más y las veces que hagan falta, ha hablado alto y claro.

Selena Gomez calls out body shamers who criticize her looks:

“Bitch, I am perfect the way I am.” pic.twitter.com/SGShduMNac

— Pop Crave (@PopCrave) April 11, 2022