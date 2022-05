Selena Gomez comparte nuevos detalles de su esperado álbum

En las últimas horas, Selena Gomez ha revolucionado a sus seguidores con una noticia muy esperada. La artista estadounidense ha compartido los primeros detalles de su próximo álbum de estudio. Tras el lanzamiento de su EP en español ‘Revelación’, lanzado en marzo de 2021, ya está trabajando en su nuevo proyecto discográfico.

Durante una de sus última entrevista, la artista estadounidense ha compartido a dado algunos detalles sobre su próximo trabajo discográfico, en el que está trabajando desde hace unos meses. Y como era de esperar, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

En estos momentos, la cantante se encuentra en Los Ángeles preparando esas nuevas canciones. Estamos ante unas composiciones que sus fans tienen muchas ganas de escuchar, después de estos meses sin noticias sobre su próximo disco.

Tal y como la artista ha revelado durante una de sus últimas entrevistas, como la concedida al medio de comunicación ‘Deadline Hollywood’, está completamente inmersa en la preparación del que será su próximo trabajo discográfico.

Esta noticia ha causado furor en las redes sociales. Y es que no es ningún secreto que el regreso de la artista estadounidense es uno de los más esperados del mundo de la música este 2022. No obstante, de momento no hay noticias del lanzamiento de ningún single.

Por otro lado, Selena Gomez se ha volcado en trabajar para visibilizar la importancia de la salud mental. Hace unos meses presentaba ‘Wondermind’, una plataforma de ayuda para personas que estén atravesando diferentes problemas. Por si fuera poco, esta semana participó en un foro celebrado en la Casa Blanca, donde se volvió a mostrar muy concienciada con el asunto, realizando un discurso muy aplaudido por todos los presentes.