Selena Gomez: su abuela revela, sin querer, datos de la vida personal de la cantante

Los años pasan, pero la fama de Selena Gomez parece ser eterna. La cantante y actriz, durante muchos años, ha estado en boca de todos. Y estos días incluso más, después de protagonizar un momento junto a su abuela, que se ha hecho viral en la red social Tik Tok.

Debido a que la actriz ha lanzado una nueva línea de productos de Rare Beauty, los cuales están en Sephora, Selena Gomez quiso compartir su rutina de maquillaje con todos sus seguidores. Esta marca de cosméticos ha sido un verdadero éxito.

El momento que se ha viralizado vino justo cuando se estaba maquillando, en pleno directo. Y es que su abuela, con la cual tiene una magnífica relación por lo que hemos podido ver en sus publicaciones en redes, le hizo una pregunta mucho más que indiscreta en ese momento.

Mientras la cantante americana se terminaba de pintar los labios se escuchó de fondo la pregunta formulada por su abuela que era «¿Qué paso al final con ese chico?», Selena Gomez no pudo contener su nerviosismo y le respondió rápidamente «Te lo cuento en un momento».

La ex de Disney intentó continuar la grabación con aparente normalidad, aunque en un momento dado no pudo contener una pequeña risa que mezclaba la ternura con la picardía. El vídeo ya acumula más de diez millones de reproducciones en Tik Tok.

No sabemos la identidad del joven que ha tenido a Selena Gomez en vivo, y es que, desde que lo dejó con Abel Tesfaye, el vocalista de The Weekend, hace algo más de 5 años, no ha tenido ningún tipo de relación sentimental con nadie más.

Lo que sí sabemos es que la relación ha debido de terminar, ya que Selena Gomez ha mandado muchos mensajes sobre la mala suerte que tiene en el amor. Aun así, sí que ha reconocido que está abierta a encontrar el amor verdadero.