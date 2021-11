Telecinco emitió este martes una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Carlos Sobera, durante la gala se vivieron varios momentos de tensión, que provocaron que incluso el presentador perdiera los nervios en algún momento de la noche.

Una gala que además estuvo marcada por la línea de la vida de Isabel Rábago. Y no solamente eso, sino también por el discurso conciliador de Julen, que intentó poner orden en la casa, haciendo entender a sus compañeros que no podían comportarse como si fueran niños de diez años.

Por otra parte, los espectadores decidieron el nombre del primer concursante salvado de la semana. Esta vez, la audiencia de ‘Secret Story’ decidió salvar a Luca Onestini, por lo tanto, la expulsión del jueves se queda entre Isabel Rábago y Cristina Porta.

Luca Onestini ha sido el salvado de esta noche por la audiencia #SecretCuentaAtrás10 pic.twitter.com/RdfsxvZBIm — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 17, 2021

De esta forma, el hermano de Gianmarco Onestini se quedará al menos una semana más en la casa de los secretos. Mientras que por otro lado, Isabel Rábago y Cristina Porta volverán a enfrentarse a la expulsión, una de ellas con el 90% de los votos como se pudo ver el pasado domingo.

Por otra parte, durante la gala de este martes, tanto Isabel Rábago como Cristina Porta recibieron una llamada de sus hermanas. La de esta última no dudó en aprovechar la ocasión para hacer una advertencia a la periodista sobre Miguel Frigenti.

“Sé que has estado rayada con Fátima y lo que te contó Miguel pero quiero que estés tranquila. Fátima y yo estamos en el mismo barco. Otra gente no ha estado nunca. Ahora aunque veas que estás reculando. No te creas nada (…) Al final él está dentro y viene de fuera y se quiere quedar”, fueron las palabras de la hermana de Cristina.