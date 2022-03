Este lunes 7 de marzo, Telecinco emitió ‘Secret Story: última hora’ y se desvelaron los secretos de las dos últimas personas que abandonaron la casa: Alatzne, quien fue expulsada por los votos de la audiencia, y Carmen, que lo fue disciplinariamente, ya que el pasado domingo le echó agua a Laila tras una discusión entre ellas.

Primero se reveló la información de la cordobesa y resultó ser que era virgen. Esto ya se sospechaba en parte de la casa, pero también creían que quien no habría mantenido nunca relaciones sexuales podría ser Álvaro. Así, la estudiante de matemáticas explicaba en el vídeo que todavía no había encontrado la persona adecuada: «No ha llegado el momento, no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido».

Carmen: «Mi secreto es: Soy Virgen. No ha llegado la persona aún»

En cuanto se desveló, Rafa alardeó de saberlo mientras que Laila hizo varios comentarios fuera de lugar. Algunos de ellos fueron que en caso de que Álvaro no fuese virgen, sería por haber ido a prostíbulos o que ahora entendía por qué Carmen se comportaba de esa forma, además de que nadie la aguantaría. «La mayoría pensaban que era Álvaro, yo ya les dije que a veces no es lo que parece. Rafa decía que se notaba que Carmen no era virgen por cómo besaba…pues toma”, decía riéndose Belén Esteban.

Llegaba el turno de Alatzne y fue cuando se descubrió que el secreto con el que entró a ‘Secret Story’ era: “Intoxiqué a mis vecinos con unas croquetas de cemento”. «Tenía un bar, mis padres se fueron de vacaciones y cerraron todos los bares del barrio. Decidí hacer una croquetada para todos. Fui a la cocina donde estaba el aceite y el vinagre, vi un bote blanco y pensé que era harina. Gasté todo el bote, hice de unas croquetas enormes y nos las comimos», contó la vasca. Lo sorprendente es que Alatzne cuenta que no hubo ningún percance y que se supo porque sus padres preguntaron dónde estaba el cemento. «Cuando vinieron mis padres preguntaron que dónde estaba el cemento. Por suerte me lo perdonaron y no hubo ninguna desgracia, todos pudimos contarlo», relató.