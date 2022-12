Tras conocerse la noticia de la posible separación entre Miguel Bernardeu y Aitana Ocaña, comenzaron a salir rumores que ponían a Sebastián Yatra como el causante de esta separación. La noticia de su separación llegaba unos días después de hacer la presentación de su primera serie juntos titulada La última para Disney +.

Esto impactó mucho a sus seguidores pues días antes habían estado de promoción como pareja y sus actitudes, especialmente en la Premiere donde estuvieron muy pendientes el uno del otro. Después del lanzamiento de la noticia, expertos en el tema han analizado las expresiones y gestos de cada uno, donde aclaran que no se sentían cómodos cuando estaban juntos e incluso se lanzaban muchas indirectas.

COMO YA SABIAMOS SON SOLO AMIGOS Y SEBAS LO CONFIRMA✨! Sebastian como siempre tan respetuoso y cordial Sebastian Yatra y Aitana tienen una bonita amistad hace muchos años, nada más 🧡 pic.twitter.com/UDZhSOK71n — Pau (@pau_aloha) December 30, 2022

Ya es conocido que la cantante se ha mudado de casa a parte de para estar lejos de sus suegros y su ex pareja, para poder contar con mayor seguridad. Ella ha contado en varias ocasiones y ha pedido a la prensa que dejen de seguirla porque eso le genera miedo e inseguridad en el único lugar donde ella tiene intimidad y también se la han quitado.

Volviendo al tema, Yatra y Aitana son amigos desde hace muchos años, han sacado canciones juntos, compartido grabaciones en la voz y siempre han tenido una relación muy especial. A todo ello se ha unido el revuelo que ha causado una fotografía subida a Instagram donde aparecen ellos dos juntos en Madrid acompañados de Mariel Ramírez y Jesús de Paula, estilista de la catalana.

¿CONFIRMAMOS YA QUE AITANA Y SEBASTIÁN YATRA SON PAREJA?… pic.twitter.com/7NLbx2lUrL — miercoles666 (@miercoles6666) December 29, 2022

Los seguidores de ambos se han emocionado mucho al ver la fotografía, a pesar de que Sebastián Yatra aclaraba todas las dudas mientras era preguntado por Europa Press: “Amigos, amigos”, se limitaba a decir. Pero los periodistas seguían insistiendo en sí él había tenido algo que ver en la ruptura: “No, no, de nada. Muchas gracias”, contestaba muy serio. Lo que está claro es que los protagonistas son ellos y no van a contar nada de su vida personal hasta que no quieran como ya han hecho en otras ocasiones.