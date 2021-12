Scarlett Johansson ha desvelado durante una entrevista que estuvo a punto de arruinarle la Navidad a su hija, Rose, de siete años. Tal y como la actriz ha explicado, la pequeña está un poco molesta con ella pues se olvidó completamente de una de sus tradiciones navideñas favoritas.

En muchos hogares de Estados Unidos es muy habitual en estas fechas, esconder una figura de un elfo por la casa para que lo encuentren los niños. Un juego que debe repetirse cada día desde el uno de diciembre hasta la llegada del día de Navidad.

La actriz, con una gran carga de trabajo, ni siquiera se dio cuenta de que había empezado diciembre y su hija, que sí que conocía en que fecha se encontraba, se puso a buscar al elfo por toda la casa… encontrándolo dentro de una caja con las cosas de Navidad.

“Creo que le he arruinado la tradición del ‘Elfo en una repisa’ [Elf on the Shelf, en su original en inglés]. Rose lo encontró el otro día todavía dentro de la caja y me dijo: ‘Mamá, ¿Por qué está metido en esta caja llena de polvo?’. Fue terrible, le tuve que decir que el elfo vivía allí hasta Navidad», confesó la actriz.

Scarlett Johansson además, reveló que sigue muchas costumbres navideñas a rajatabla durante estas fechas, como la tradición del amigo invisible, que hace con su familia y en la que se siempre se esfuerzan al máximo por sorprender a la persona que les ha tocado. «Claro que jugamos al amigo invisible. Mis hermanos y yo somos bastante agresivos y competitivos», explica la actriz.