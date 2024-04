‘Sálvame’ sufre un nuevo y duro varapalo: condenado a pagar este dineral a una ex colaboradora

Mientras los colaboradores de Sálvame continúan encontrando acomodo en sus nuevos proyectos profesionales, la productora del programa sigue recibiendo malas noticias una vez terminado el programa. Se trata de una demanda por la que deberá pagar una importante cantidad de dinero a una ex colaboradora.

Raquel Bollo ha sido la ex del programa que ha ganado una batalla judicial en la que La fábrica de la tele, que ha cambiado de manos para ser propiedad de Mediaset España, deberá indemnizarla con 160.000 euros. Ante esta noticia, ha sido la protagonista la que lo ha celebrado en redes.

«Han sido muchos años. Bastantes años de muchas cosas injustas. De muchas mentiras, muchas humillaciones. Al final no solo han destrozado mi imagen, mi trabajo. Un trabajo además fuera de televisión», ha dicho la sevillana recordando que Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores no dudaron en hablar sobre unas supuestas deudas que tenía y criticar su marca de moda.

Durante mucho la que fuera colaboradora del programa ha estado callada y ha preferido no decir nada de los que fueron sus compañeros. «Muchos preguntabais el porqué de mi silencio y era porque tomé la decisión de defenderme donde me tengo que defender», asegura.

«Han sido años en los que he sufrido, he llorado, he sentido rabia, impotencia. Me ha costado estar callada, pero lo peor es lo que ha sufrido mi familia, la gente que me quiere, mi entorno. Vosotros, muchos de los que estáis ahí, que me habéis defendido a muerte y habéis estado ahí siempre conmigo», ha continuado.

Raquel Bollo desvela que sufrió depresión por culpa de Sálvame y sus ataques

La diseñadora de moda lamenta que después de dos años de aquellos ataques que recibió durante varias semanas todavía no ha recibido disculpa por parte de la productora. «Se ha hecho un daño gratuito. Un daño gratuito que me llevó a una depresión. Sí, hoy lo digo, he pasado por una depresión. Estar en silencio cuesta y más cuando puedes demostrar que lo que se está diciendo no es cierto», ha confesado.

«He recibido muchas críticas por aquí y las acepto, pero, ¿ahora alguien me va a pedir perdón? No lo necesito, pero, ¿ahora va a decir alguien que no se puede creer todo lo que se dice? Me hace superfeliz esta noticia», ha terminado su intervención en su cuenta de la red social Instagram.

Tal y como ha adelantado Bluper, la productora deberá pagar una indemnización de 160.000 euros como consecuencia de los daños generados por «las informaciones ofrecidas por el programa vulneraron el honor personal de Bollo al imputarle conductas tales como el robo de un Rolex, el destrozo de inmuebles en los que había vivido y circunstancias que carecían de cualquier ápice de veracidad».

No fueron esas las únicas informaciones que dieron en Sálvame sobre Bollo, ya que también se llegó ha decir que «vendía ropa usada y que eran plagios de otras marcas, entendiendo la Juez que tales manifestaciones estaban totalmente infundadas y no eran veraces», tal y como recoge la demanda.

Aunque la empresaria asegura haber guardado silencio para no entorpecer a la Justicia, lo cierto es que en el mes de mayo de 2023 no pudo más y explotó en los pasillos de Telecinco al ver que Terelu Campos entrevistaba a una de las hijas de Chiquetete, que fue su pareja. En aquel momento llegó a poner en duda la paternidad de Alma Bollo y los malos tratos del cantante hacia su mujer.

Raquel Bollo explota en #YoVeoSalvame contra Telecinco 😲 Este Sálvame me recuerda a sus inicios. No me extrañaría nada que el programa finalice la semana en máximos en #audiencias de temporada pic.twitter.com/o0aRegfZYL — M 📺 (@casasola_89) May 23, 2023

Raquel, que se encontraba en las instalaciones para acudir como colaboradora de Supervivientes, no pudo más. «¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho», gritaba por los pasillos.

«Me da igual Telecinco y su puta madre. ¡Ya está bien! Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Ella es una mujer maltratada, y yo con tres sentencias seguía cuestionándolo a diario. ¡Venga Telecinco, que os saltáis todo», decía completamente fuera de control ante las cámaras de Sálvame. Belén Esteban, amiga íntima de Raquel, trataba de calmarla sin éxito, por lo que Telecinco decidió cortar la emisión para dar paso a al siguiente programa.

El programa tuvo que pedir disculpas por ese episodio

'Sálvame' pide perdón por haber invitado ayer a la hija de Chiquetete y muestra su apoyo a Raquel Bollo. Rectificar es de sabios 👏pic.twitter.com/GmmkCOwVJd — Juan Rodríguez 🍃 (@juanig_97) May 24, 2023

Horas después de este incidente, el programa decidió arrancar asumiendo el error que habían tenido. «No acertamos en nuestra decisión. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar. Lo sentimos, ayer nos equivocamos», dijo David Valldeperas, director del programa, que salió a dar la cara tras el espectáculo.